MVV zwaait Kalezic uit en haalt ‘Klaas Klopp’ als opvolger

Zaterdag, 22 mei 2021 om 13:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:04

MVV Maastricht en trainer Darije Kalezic hebben in goed onderling overleg besloten om na een jaar de samenwerking te beëindigen, zo meldt de Keuken kampioen Divisie-club zaterdag. MVV heeft al een nieuwe trainer gevonden: Klaas Wels, die de voorbije vier jaar voor de selectie van TOP Oss stond en daarvoor al zeven jaar assistent-trainer bij de club was.

“Onze samenwerking is heel intensief geweest en dat heeft heel veel energie van mij vereist”, verklaart Kalezic, die aan een rentree met De Graafschap wordt gelinkt. "Gelukkig, kijk ik met een goed gevoel terug want wij hebben alle beoogde doelstellingen gehaald. Daarmee hebben wij een goede basis gelegd voor verdere succesvolle ontwikkelingen van MVV Maastricht.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wels past volgens MVV ‘precies in het plaatje dat MVV voor ogen heeft’. “Immers is Wels een trainer die qua spelstijl in het verlengde van Darije Kalezic werkt en daarbij ook volledige passie en inzet van zijn spelers vraagt”, valt in het communiqué te lezen. Wels is gewend om met bescheiden middelen in het betaalde voetbal te werken. Bij TOP had de Brabander, die Klaas Klopp als bijnaam heeft, jarenlang het laagste spelersbudget uit het Nederlandse betaalde voetbal ter beschikking.

In het zojuist afgelopen seizoen eindigde Wels met TOP op een tiende plek, net boven MVV. In 2018/19 bereikte hij zelfs de Keuken Kampioen Play-offs waar de club uiteindelijk door Sparta werd uitgeschakeld. Ook was Wels dat seizoen verantwoordelijk voor het feit dat onder zijn leiding TOP de hoogste eindklassering in de clubgeschiedenis wist te behalen: een zesde plek met slechts drie punten achterstand op de derde plek.

“Ik ben van overtuigd, dat Wels met nieuwe energie, MVV Maastricht een succesvol vervolg kan geven naar de ultieme doelstellingen die MVV ambieert”, weet Kalezic die met een warm gevoel Maastricht gaat verlaten. “Ik wil dan ook onze spelers, stafleden en alle betrokken medewerkers, bedanken voor hun inbreng en steun in de wederopbouw van Us MVV. Mijn speciale dank gaat uit naar onze trouwe supporters die mij dagelijks motivatie en energie hebben gegeven om mijn werk in Maastricht succesvol ten einde te kunnen brengen.”