Eindhovens Dagblad noemt trainer die carrière Ihattaren moet redden

Zaterdag, 22 mei 2021 om 13:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:39

De kans lijkt steeds groter te worden dat Mohamed Ihattaren PSV komende zomer gaat verlaten. De aanvallende middenvelder heeft een bijzonder moeizaam seizoen achter de rug en lag al meerdere keren in de clinch met trainer Roger Schmidt. Volgens het Eindhovens Dagblad, dat sprak met mensen die dichtbij Ihattaren staan, is Mark van Bommel de meest aangewezen persoon om de carrière van de Nederlands-Marokkaanse middenvelder uit het slop te trekken.

Van Bommel ligt op koers om als trainer aan de slag te gaan bij VfL Wolfsburg en zou in dat geval een poging kunnen wagen om Ihattaren naar Duitsland te halen. De oefenmeester werkte in het verleden al samen met de 19-jarige Ihattaren bij PSV en onderhield destijds warme banden met de linkspoot. Het Eindhovens Dagblad schrijft zaterdag dat mensen in de directe omgeving van Ihattaren hopen op een hereniging met Van Bommel. Ihattaren heeft naar verluidt een prijskaartje van zo'n tien miljoen euro om zijn nek hangen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De naam van Van Bommel werd de voorbij weken zowel door Nederlandse als Duitse media al veelvuldig in verband gebracht met Wolfsburg. De huidige trainer, Oliver Glasner, presteert uitstekend dit seizoen, maar leeft in onmin met algemeen directeur Jörg Schmadtke en moet vertrekken. Mocht Van Bommel de touwtjes in handen krijgen bij de huidige nummer vier van de Bundesliga, dan wordt Kevin Hofland zijn assistent. Hofland en Van Bommel fungeerden jarenlang als teamgenoten.

PSV, dat al verschillende keren tevergeefs hulp aanbood richting Ihattaren, heeft de hoop op een betere relatie tussen de club en de speler nog niet opgegeven. Technisch manager John de Jong bevestigt dat de Eindhovense club de bankzitter blijft helpen zolang hij in Eindhoven onder contract staat. Desondanks lijkt een zomers vertrek een serieuze optie, weet ook De Jong, die de mogelijke komst van Davy Pröpper, Marco van Ginkel en André Ramalho naar het Philips Stadion bespreekt.

"Of wij het hebben opgegeven met Mo? Ik geef hem pas op als hij bij ons geen contract meer heeft”, sprak De Jong vrijdag in De Telegraaf. "Wij blijven hem helpen, zodat hij wel volledig gaat doorbreken. Maar de kans is ook aanwezig dat hij vertrekt. Daar hoeven we niet omheen te draaien, omdat hij nog slechts een eenjarig contract heeft. Tot de transferdeadline op 1 september en mogelijk daarna, liggen alle opties nog open." Het contract van Ihattaren loopt volgend jaar af en om te voorkomen dat hij transfervrij vertrekt zal De Jong hem deze zomer moeten verkopen.