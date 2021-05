Noa Lang reageert voor het eerst op commotie rond kampioensfeest

Noa Lang heeft voor het eerst gereageerd op de commotie die is ontstaan rond zijn persoon na het kampioensfeest van Club Brugge. De aanvaller haalde zich de woede van onder meer de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès op de hals met het zingen van een omstreden anti-Anderlecht-lied. Via Instagram heeft Lang laten weten bekend te zijn met racisme en niemand te hebben willen beledigen met zijn teksten. Daarmee is volgens de voormalig Ajacied de kous ook meteen af.

De Belgische voetbalbond KBVB liet vrijdag weten een onderzoek te starten naar het gedrag van Lang. "Ik ben een kind van een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder", begint Lang zijn bericht via Instagram. "Racisme en vooroordelen zijn mij dus wel bekend. Ik zong na het behalen van de titel in al mijn enthousiasme samen met de supporters die ik voor het eerst zelf kon ontmoeten. Als ex-Ajacied ken ik als geen ander bijnamen van voetbalclubs. Ik heb daar niemand mee willen beledigen. Voor mij is dit nu afgesloten en ik zal er ook niet meer op terugkomen."

Lang zong na het binnenhalen van de Belgische landstitel een omstreden anti-Anderlecht-lied met de tekst 'nog liever dood dan een Sporting-jood'. Supporters van Anderlecht worden in België 'joden' genoemd, zoals dat in Nederland ook gebeurt bij Ajax, de oude club van Lang. De woorden van Lang schoten in het verkeerde keelgat bij onder meer Wilmès, die spreekt van 'antisemistisme'. "Onaanvaardbaar, ondraaglijk en hoort niet thuis in onze samenleving. We moeten het even krachtig bestrijden als alle andere vormen van racisme", schrijft Wilmès op Twitter.

Ook de Belgische voetbalbond was allerminst te spreken over de actie van de aanvaller van Brugge. "Wij veroordelen alle vormen van discriminatie en racisme", laat een woordvoerder van de KBVB in een reactie weten. De bond is eveneens niet te spreken over het feest dat losbarstte nadat Brugge de titel veiligstelde. Op beelden is te zien hoe Lang op een verhoging staat en wordt omringd door Brugge-fans. "Wij betreuren dat de huidige coronamaatregelen niet te allen tijde werden gerespecteerd", meldt de KBVB. Het is niet bekend welke eventuele straf Lang boven het hoofd hangt.

Als het aan Valentijn Driessen ligt, wordt Lang zelfs uit de selectie van Jong Oranje verwijderd. Dat zegt de chef voetbal van De Telegraaf in de voetbalpodcast Kick-off. Volgens Driessen moet de KNVB een straf uitdelen om te laten zien dat de bond afstand neemt van dergelijke uitlatingen. "Ik vind een straf gewoon op zijn plaats”, vertelt Driessen. "Schors hem maar voor vijf wedstrijden. Stel maar een voorbeeld, zeker in de wereld waarin we leven. Je kunt zeggen dat het over Anderlecht gaat, maar je voelt aan alles het antisemitisme. Daar heeft hij niet bij stilgestaan. Door hem te straffen staat de rest van België en waarschijnlijk Nederland er in het vervolg wel bij stil."