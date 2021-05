Jay Gorter benadrukt Ajax-droom met oude foto op Instagram

Zaterdag, 22 mei 2021 om 10:47 • Laatste update: 11:02

Jay Gorter lijkt met zijn hoofd al bij Ajax te zitten, zo blijkt uit een foto die hij vrijdagavond op social media heeft geplaatst. De doelman van Go Ahead Eagles bezocht in zijn jeugdjaren samen met een vriend het stadion waar hij op korte termijn hoopt te spelen en plaatste van dat bezoek een afbeelding op zijn Instagram Stories. “Kleine jongens met een droom”, schrijft de twintigjarige keeper, die van 2010 tot 2014 al in de jeugd van Ajax speelde.

Diverse Nederlandse media meldden eerder deze week dat Gorter op De Toekomst een gesprek had met Ajax-trainer Erik ten Hag. Directeur voetbalzaken Marc Overmars startte de onderhandelingen met Go Ahead Eagles op. Inmiddels zijn de gesprekken gestaakt, zo bracht De Telegraaf vrijdagavond naar buiten. Reden voor de gestaakte gesprekken zou een ‘lachwekkende’ vraagprijs zijn. Ajax zou bijna drie keer zoveel moeten betalen als Vitesse, dat Gorter voor 'slechts' 750.000 euro zou mogen overnemen. De Arnhemmers vonden dat bedrag al te gortig en haakten af.

Na een gesprek van anderhalf uur met Ten Hag sprak Gorter zich donderdag tegenover ESPN uit over een mogelijke transfer naar Ajax. “Komende week wordt duidelijk waar mijn toekomst ligt. Het klopt dat Ajax zich officieel heeft gemeld. Ik heb een gesprek met Ten Hag gehad”, bevestigde de keeper. "Het ligt tussen de clubs nog. Ik kom uit Amsterdam, mijn familie is er nog woonachtig en ik heb er in de jeugd gespeeld, dus één plus één maakt wel twee”, aldus de keeper die met 25 clean-sheets een groot aandeel had in de directe promotie van Go Ahead Eagles naar de Eredivisie.