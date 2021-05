Messi wijst ‘keerpunt’ in het seizoen van Barcelona aan: ‘Een speciaal moment’

Zaterdag, 22 mei 2021 om 09:37 • Chris Meijer • Laatste update: 10:06

Lionel Messi noemt de winst van de Copa del Rey eerder dit seizoen een ‘keerpunt’ binnen de kleedkamer van Barcelona. De Catalanen wonnen de Spaanse beker in april door een 0-4 overwinning op Athletic Club in de finale in het Estadio de La Cartuja. “Dit is een jonge kleedkamer, met veel nieuwe mensen. De Copa del Rey vormde voor die kleedkamer een keerpunt, het was heel belangrijk. En los daarvan, houd ik ervan om prijzen te winnen. Hoe meer, hoe beter”, zegt Messi in een interview met Olé.

“Ik voetbal om te winnen en onze doelen te bereiken, om prijzen te winnen. De waarheid is dat de laatste Copa del Rey een speciaal moment was. We kwamen uit een aantal jaren waarin het minder ging en de resultaten anders waren”, geeft de 33-jarige aanvaller te kennen. Na het winnen van de Copa del Rey stonden de spelers van Barcelona in de rij om met Messi en de beker op de foto te gaan. “Het was mooi om zoveel jongens uit de jeugdopleiding te zien, die hetzelfde gevoel hadden. Ik weet hoe het voelt om vanuit de jeugd te komen. Er waren ook een aantal veteranen die op de foto wilden. Het was in veel opzichten een prachtig moment.”

“Of het moeilijk is om Messi te zijn? Soms wil je gewoon onopvallend zijn en normale dingen doen. Naar een winkelcentrum gaan waar enorm veel mensen rondlopen, bijvoorbeeld. Maar dat is lastig. Dat gaat niet over het herkend worden en alle foto’s”, gaat Messi verder. De aanvaller is bij Barcelona in het bezit van een aflopend contract en het is nog niet duidelijk waar zijn toekomst ligt. “Soms heb je geen goede dag. En dan moet je je in allerlei bochten wringen om niemand tegen te komen. Soms ben je niet in de stemming om handtekeningen uit te delen of op de foto te gaan. Dat gebeurt best wel vaak.”

“Het gebeurt weleens dat je niet in een goede stemming bent en dat de persoon met wie je op de foto gaat vraagt om meer te lachen. Dat zijn nu eenmaal dingen waar ik mee moet leven, maar ik klaag niet”, benadrukt de sterspeler van Barcelona, die reeds vakantie heeft gekregen van trainer Ronald Koeman en daardoor zaterdag niet van de partij is bij de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Eibar. “Natuurlijk zijn er momenten waarop ik liever onzichtbaar door het leven zou gaan. Maar tegelijkertijd is het prachtig dat mensen je herkennen en aardige dingen zeggen. Ik heb het geluk dat ik overal herkend word, mensen aardige dingen tegen me zeggen en op de foto willen. Dat is ook mooi.”