‘Terugkeer van Cristiano Ronaldo naar Premier League is ‘dichterbij dan ooit’’

Zaterdag, 22 mei 2021 om 08:26 • Chris Meijer • Laatste update: 08:50

De terugkeer van Cristiano Ronaldo bij Manchester United is ‘dichterbij dan ooit’, zo weet AS te melden. Volgens de Spaanse sportkrant heeft de 36-jarige Portugese aanvaller reeds met manager Ole Gunnar Solskjaer gesproken. Als Juventus zich niet kwalificeert voor de Champions League, is het uitgesloten dat Ronaldo volgend seizoen nog bij la Vecchia Signora zal spelen.

Ronaldo voegde afgelopen week weliswaar een Coppa Italia toe aan zijn palmares, maar het seizoen in de Serie A verloopt een stuk minder voortvarend. Juventus moet voor het eerst sinds 2011 de landstitel aan Internazionale laten en dreigt zelfs een Champions League-ticket mis te lopen. Met nog één speelronde te gaan bezet Juventus de vijfde plaats, met één punt achterstand op nummer drie AC Milan en nummer vier Napoli. Juventus gaat zondag tijdens de laatste speelronde op bezoek bij Bologna, AC Milan treft het reeds van Champions League verzekerde Atalanta in Bergamo en Napoli ontvangt Hellas Verona.

AS schrijft dat er nog een kans bestaat dat Ronaldo bij Juventus blijft, indien een Champions League-ticket wordt veroverd. Zo niet, is de kans nihil dat het huwelijk tussen de Portugees en la Vecchia Signora voortduurt. Naast Champions League-voetbal wil Ronaldo ook dat Juventus met een project op de proppen komt om het toernooi daadwerkelijk te winnen. Tegelijkertijd wil de Italiaanse topclub ook afscheid nemen van Ronaldo als de Champions League wordt misgelopen. Ronaldo drukt met zijn salaris zwaar op de begroting én komt volgend seizoen in zijn laatste contractjaar terecht.

Juventus is komende zomer bereid om voor 25 miljoen euro afscheid te nemen van Ronaldo, die in de zomer van 2018 voor 118 miljoen euro overkwam van Real Madrid en nog een contract heeft tot medio 2022. Manchester United wordt momenteel als favoriet bestempeld om de aanvaller over te nemen van Juventus. Ronaldo zou bereid zijn om een deel van zijn huidige salaris van dertig miljoen euro in te leveren. In een eerder stadium werd al gemeld dat zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes verkennende gesprekken zou hebben gevoerd met Manchester United, de club waar hij tussen 2003 en 2009 speelde.

Ronaldo werd onlangs eveneens in verband gebracht met een terugkeer bij zijn jeugdliefde Sporting Portugal, voornamelijk aangewakkerd door uitspraken van zijn moeder Dolores Aveiro. “Ik ga naar Italië om met hem te praten. Volgend jaar zal hij in het Alvalade (het stadion van Sporting, red.) spelen, ik zal hem overtuigen”, beloofde Aveiro. Zaakwaarnemer Mendes benadrukte echter dat de carrièreplannen van Ronaldo voorlopig niet in Portugal liggen. “Cristiano is trots op de titel die door Sporting is gewonnen, zoals hij publiekelijk heeft aangetoond. Maar op dit moment liggen zijn carrièreplannen niet in Portugal.”