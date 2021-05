Valentijn Driessen pleit voor keiharde straf van KNVB voor Noa Lang

Zaterdag, 22 mei 2021 om 08:03

Als het aan Valentijn Driessen ligt, wordt Noa Lang uit de EK-selectie van Jong Oranje verwijderd. De 21-jarige aanvaller van Club Brugge zong na het binnenhalen van de landstitel een omstreden anti-Anderlecht-lied. "Nog liever dood dan Sporting-jood", zong Lang, een verwijzing naar de clubnaam van Royal Sporting Club Anderlecht. Supporters van Anderlecht worden in België 'joden' genoemd, zoals dat in Nederland ook gebeurt bij Ajax, de oude club van Lang. Driessen zegt in Kick-Off, de voetbalpodcast van De Telegraaf, dat de KNVB een straf moet uitdelen om daarmee te laten zien dat de bond afstand neemt van dit soort uitlatingen.

Lang haalde zich de woede van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès op de hals, terwijl de KBVB aankondigde een onderzoek in te stellen. “Laten we het op jeugdige onbezonnenheid houden”, begint Mike Verweij, Ajax-watcher voor De Telegraaf, als het incident ter sprake komt in de podcast. “Jan Vertonghen heeft ooit geroepen: ‘Het zijn maar kutkakkerlakken’, na de bekerwinst op Feyenoord. Dat zijn gewoon hele domme dingen. Het is dramatisch dat hij dit roept. Waarschijnlijk in een dronken, jolige bui. Daar moet hij heel snel afstand van nemen, zijn excuses maken en hopen dat hij niet heel zwaar gestraft wordt.”

#Antisemitisme onaanvaardbaar, ondraaglijk en heeft geen plaats in onze samenleving. We moeten het even krachtig bestrijden als alle andere vormen van #racisme. Is ook de bedoeling van de intermin. conferentie die vorig jaar is opgezet & van het nationale plan in voorbereiding. https://t.co/HG5cKS4azb — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) May 21, 2021

“Ik vind een straf gewoon op zijn plaats”, zo haakt Driessen in. “Schors hem maar voor vijf wedstrijden. Stel maar een voorbeeld, zeker in de wereld waarin we leven. Je kunt zeggen dat het over Anderlecht gaat, maar je voelt aan alles het antisemitisme. Daar heeft hij niet bij stilgestaan. Door hem te straffen staat de rest van België en waarschijnlijk Nederland er in het vervolg wel bij stil. Ik ben heel benieuwd wat de KNVB gaat doen. De KNVB zal hem zeker moeten aanspreken, ja. Dit kan toch niet? Waarom moeten we dit accepteren? Hij verdient gewoon een volwassensalaris, dus daarin wordt hij wel als volwassen behandeld. Nu is het ineens jeugdige onbezonnenheid.”

Er wordt gevraagd of Driessen écht van mening is dat Lang niet moet worden meegenomen naar het EK. Jong Oranje staat op dat toernooi op 31 mei in de kwartfinale tegenover Frankrijk. “Bijvoorbeeld, ja. Dat meen ik echt. EK, tja. Het is één wedstrijd. Desnoods schors je hem voor de eerste wedstrijd. Dan laat je zien dat je afstand neemt en er niet mee geassocieerd wil worden. Ik denk dat de KNVB helemaal niets doet, want ze doen ook niks aan de verdachtmakingen van Quincy Promes. Hij wordt ook gewoon opgenomen in de voorselectie van Oranje.”

“Wat er hier precies aan de hand is, is in eerste instantie aan zijn club en de Belgische bond om te bepalen en op te pakken. We wachten het eventuele onderzoek af”, zo laat de KNVB in een reactie aan De Telegraaf weten. “Voor discriminatie is geen plaats in het voetbal dat de KNVB nastreeft. Dat nemen wij altijd hoog op. Het moge duidelijk zijn dat we op het eerste gezicht niet blij zijn met deze beelden.”