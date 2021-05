Wijndal geeft antwoorden over Ajax: ‘Dat zeg ik niet omdat het moet’

De naam van Owen Wijndal wordt de laatste tijd steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een overstap naar Ajax, temeer omdat Marc Overmars heeft laten weten dat hij de vleugelverdediger van AZ een interessante speler vindt. Wijndal steekt zelf niet onder stoelen of banken dat hij een transfer wil maken en sluit niet uit dat hij volgend seizoen nog in de Eredivisie speelt. “Maar ik focus me gewoon op het EK. Dat is écht zo, het is niet zo dat ik het zeg omdat het moet”, zegt Wijndal in gesprek met ESPN.

“Het is bijzonder dat het opvalt dat je het goed doet. Het is niet per se zo dat ik de Eredivisie wil verlaten, nee”, antwoordt Wijndal met een lach als hij gevraagd wordt naar Ajax. Hij wordt naar eigen zeggen niet gek van vragen over een eventuele transfer. “Ik snap het wel. Het is ook een compliment, zeker. Je kan ook een goed EK spelen, waardoor je daarna meer opties hebt. Maar je kunt het ook bekijken dat je voor het EK een beslissing moet nemen, zodat je rust in je hoofd heb. Ik ben er eerlijk gezegd nog niet echt mee bezig, omdat je het niet in eigen hand heb en we zien wel hoe het loopt. Ik focus me gewoon op mezelf en het EK.”

“Altijd spelen is het belangrijkst. Je weet het niet als je naar een nieuwe club gaat. Ik denk dat de trainer niet zegt: ‘We gaan jou halen en je speelt alles’. Zo werkt het volgens mij niet. Het belangrijkste is dat ik veel speel”, vervolgt de 21-jarige vleugelverdediger, die vrijdag werd gekozen tot de Speler van de Maand in de Eredivisie. Hij maakte in oktober 2020 zijn debuut voor Oranje en is nu ook opgenomen in de voorselectie van Oranje voor het EK. “Een stijgende lijn hoort bij je ontwikkeling, al gaan sommige dingen misschien sneller dan verwacht. Het Nederlands elftal, bijvoorbeeld. Waar ik mezelf het meest heb verbeterd? Het constant zijn. Vorig seizoen speelde ik ook best veel, maar nu heb ik alles gespeeld. In Europa en met het Nederlands elftal. Daar heb ik het meest progressie geboekt.”

“Bij het Nederlands elftal is het eigenlijk vanaf het begin relaxed geweest”, vertelt Wijndal over zijn ervaringen bij Oranje. “Natuurlijk voel je spanning, het is toch het Nederlands elftal. En je weet niet hoe die jongens zijn. Op het moment dat je binnenstapt, is het normaal en alsof je een van de jongens ben. Dan heb je niet de grootste mond, maar je kunt gewoon jezelf zijn. Het is een warm bad, zeker weten. Natuurlijk is het leuk om vanaf maandag weer met de jongens te zijn. De rest komt later en dan krijgen we de definitieve selectie te horen. Of ik me zorgen maak of ik er bij zit? Niet echt. Je weet het nooit, maar ik maak me geen zorgen.”

Met ploeggenoten Calvin Stengs en Myron Boadu vormt hij de ‘drie musketiers’. “Zo noemen ze ons, dat doen wij zelf niet. Beste vrienden, dat wel ja. We braken tegelijk een beetje door, maar zij ontwikkelden zich beter dan ik. Ik liep niet echt achter, maar ik bleef een beetje in Jong AZ spelen. We spelen nu alle drie in het eerste. Misschien loop ik qua interlands wat voor. Alhoewel, Calvin heeft ook zeven interlands. Het is goed voor mezelf dat ik naar het EK ga en ik had gehoopt dat zij er ook bij zouden zitten.”