Achraf Hakimi haalt uit naar makers FIFA 21: ‘Wat een grap, dit is bull...’

Vrijdag, 21 mei 2021 om 23:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:14

Achraf Hakimi kan maar moeilijk geloven dat hij niet is opgenomen in het EA Sports FUT21 Team of the Season van de Serie A. De 22-jarige rechtermiddenvelder van Internazionale zag onder anderen ploeggenoten Lautaro Martínez, Romelo Lukaku en Stefan de Vrij wel worden opgenomen door de makers van FIFA 21, maar moest toezien hoe zijn plek werd ingenomen door Juan Cuadrado.

Ieder jaar maakt EA Sports het team bekend met de beste spelers per grote competitie, zo ook Italië dus. Internazionale mag zich met vier spelers hofleverancier noemen. De landskampioen levert naast bovengenoemd drietal ook Milan Skriniar af. AC Milan, dat zondag tijdens de laatste speeldag van de Serie A in een rechtstreeks duel met Atalanta strijdt om de tweede plek, volgt met drie spelers. "Wat een grap", reageert Hakimi op de bekendmaking van het team van het jaar. "Als jullie iets tegen mij hebben, zeg het mij dan. Dit is bull... Bedankt EA Sports."

What a joke! if you have something against me tell me !! This is bull... thank @EASPORTSFIFA #TOTS Vaya broma! Si tenéis algo en contra de mi decírmelo! Vaya mi.. Gracias @EASPORTSEsp #TOTS — achrafhakimi (@AchrafHakimi) May 21, 2021

In de voorhoede worden Martínez en Lukaku vergezeld door Cristiano Ronaldo, Dries Mertens en Luis Muriel, die tot dusver met zijn vijven goed zijn voor 99 doelpunten in de Italiaanse competitie. Het middenveld wordt gevormd door Domenico Berardi, Rodrigo De Paul, Franck Kessié en Lorenzo Insigne, terwijl De Vrij in de verdediging wordt bijgestaan door Theo Hernández, Cristian Romero, Cuadrado en Skriniar. Het doel wordt verdedigd door Gianluigi Donnarumma. "De allerbeste spelers van een verrukkelijke seizoen in Italië", luidt de begeleidende tekst.

The very best from a mouth-watering season in Italy ?????? Here is your #FIFA21 @SerieA_EN Team of the Season ?? For more exclusive #FUT content, be sure to follow ?? https://t.co/AQ33L3jpeO#TOTS pic.twitter.com/A1DABgNnUR — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 21, 2021

Het is niet voor het eerst dat een dergelijke uitverkiezing voor de nodige verontwaardiging zorgt, daar vorig jaar Lukaku zich verbaasd opstelde tegenover EA Sports. De spits reageerde op Twitter op een vraag van een volger waarom hij niet in het team zat. "Omdat ik ze al jaren bekritiseer", reageerde de Belg. Lukaku doelde daarmee op eerder gedane uitspraken waarin hij niet te spreken was over de beoordeling die hij kreeg voor zijn snelheid. "75 pace? Jullie zijn vergeten dat ik 36 kilometer per uur haalde", schreef Lukaku toen.