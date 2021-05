FC Utrecht verliest kort geding: finale tegen Feyenoord op zondag

Vrijdag, 21 mei 2021 om 20:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:26

De finalewedstrijd in de play-offs tussen Feyenoord en FC Utrecht blijft staan op zondag 23 mei om 12.15 uur in De Kuip, zo heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald. FC Utrecht had een kort geding aangespannen om verplaatsing van de wedstrijd naar zondag te voorkomen, maar is dus niet in het gelijkgesteld. De KNVB heeft volgens de rechter voldoende naar mogelijkheden gezocht om de wedstrijd op neutraal terrein te spelen.

De finale stond oorspronkelijk op zaterdagavond om 20.00 uur gepland, maar dat werd verboden door Ahmed Aboutaleb. De Rotterdamse burgemeester vreesde voor ongeregeldheden en stelde bovendien niet genoeg politie voorhanden te hebben om zowel het Eurovisie Songfestival als de finalewedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht gelijktijdig te organiseren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De KNVB besloot vervolgens om de wedstrijd uit te stellen naar zondag om 12.15 uur, waarop FC Utrecht gerechtelijke stappen aankondigde. De Domstedelingen wezen in het kort geding op de reglementen van de KNVB zelf, die voorschrijven dat de wedstrijd bij een verbod van overheidswege verplaatst moet worden naar neutraal terrein. Het aanvangstijdstip mag daarbij volgens artikel 6.1 van de KNVB-regels niet gewijzigd worden. Utrecht voerde bovendien aan dat sommige spelers hun vakantie zouden moeten annuleren als de wedstrijd verplaatst zou worden naar zondag.

"We zijn teleurgesteld over de uitspraak, maar verleggen direct onze focus naar zondag", aldus algemeen directeur Thijs van Es op de website van FC Utrecht. "Wij zetten onze missie door en dat betekent dat we er alles aan doen om op het veld zondag te winnen. De spelers en staf van FC Utrecht hebben zich vanaf afgelopen donderdag optimaal voorbereid op de wedstrijd aankomende zondag tegen Feyenoord, dus we zijn er klaar voor. Onze supporters zijn er aankomende zondag weliswaar niet fysiek bij, maar we hebben de steun en verbondenheid de afgelopen dagen enorm gevoeld. Laten we samen gaan voor de ultieme afloop van het seizoen."

Frans van Seumeren haalde al voor de uitspraak van de rechter uit naar de KNVB. De eigenaar van FC Utrecht leeft al een jaar op gespannen voet met de bond, die in 2020 besloot om de bekerfinale waarin de club stond te schrappen. "Er is totaal geen gevoel voor empathie", aldus Van Seumeren bij RTV Utrecht. "Dat zit in die hele organisatie. Het is een ongelofelijk slecht georganiseerde bende. Ook in dit geval: wij krijgen gewoon een brief dat de wedstrijd is verplaatst. Je zou toch op zijn minst verwachten dat er een belletje komt of dat ze even overleggen?"