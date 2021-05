‘Degene die hem gescout heeft bij Feyenoord moeten ze in een kelder stoppen’

Vrijdag, 21 mei 2021 om 20:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:16

John van Loen begrijpt niet dat Feyenoord in januari in zee is gegaan met Lucas Pratto. De voormalig speler van de Rotterdamse club wijst daarbij vooral naar de scout die daarvoor verantwoordelijk is geweest. Pratto, die op huurbasis overkwam van River Plate, wist bij Feyenoord niet te overtuigen en moest het onder Dick Advocaat voornamelijk doen met korte invalbeurten. Tijdens zijn laatste wedstrijd tegen Ajax liep hij een zware blessure op aan zijn enkel. Eind mei keert hij terug naar Argentinië.

Van Loen werd in het programma FC Rijnmond van RTV Rijnmond gevraagd naar zijn mening over de jeugdopleiding van Feyenoord. De Rotterdamse club stelde vrijdag Rini Coolen aan als hoofd jeugdopleidingen. Coolen traint momenteel de Onder-21 van Feyenoord en is de opvolger van Stanley Brard, wiens contract niet werd verlengd. "Ik vind dat Feyenoord achterblijft met de jeugd", reageert hij stellig. "Hoe is het mogelijk dat bij alle betaaldvoetbalorganisaties in Nederland jeugdspelers doorkomen, behalve bij Feyenoord? Nu gaan er weer twee jeugdspelers weg. Die zijn ook weer ergens ondergebracht. Maar niet bij Feyenoord." Van Loen doelt daarmee onder meer op de veertienjarige Yiandro Raap, die volgens het Eindhovens Dagblad op het punt staat om naar PSV te gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Presentator Bart Nolles haalt vervolgens Achraf El Bouchataoui aan, die tegen RKC Waalwijk (3-0 winst) een basisplek kreeg van Advocaat en na afloop van het duel de complimenten kreeg van onder andere aanvoerder Steven Berghuis over zijn optreden. Ook refereert Nolles aan doelman Justin Bijlow, die is doorgebroken als vaste eerste doelman bij Feyenoord. "Dat zijn geen grote talenten", reageert Van Loen. "Ik vind dat je een eigen spits moet kunnen opleiden. Dat doen ze niet. Of ze hebben ze niet in huis."

Van Loen is van mening dat er snel iets moet veranderen binnen de jeugdopleiding bij Feyenoord om te voorkomen dat de club in de toekomst weer moet terugvallen op spelers als Pratto. "Als we over Pratto gaan praten, dat kan echt niet", gaat Van Loen verder. "Die jongen hoort niet eens op een voetbalveld thuis. Die kan echt niet voetballen. Waarom is hij gescout? Is dat alleen voor zichzelf en zijn zaakwaarnemer om geld te innen? Degene die hem heeft gescout, zouden ze diep in een kelder moeten wegstoppen."