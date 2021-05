Sergio Agüero tekent voor meerdere jaren bij Barcelona

Vrijdag, 21 mei 2021

De overgang van Sergio Agüero naar Barcelona is rond, zo meldt Fabrizio Romano. De 32-jarige spits komt transfervrij over van Manchester City en zet zijn handtekening onder een contract tot medio 2023. Agüero kan een bonus tegemoet zien indien hij erin slaagt om met Barcelona de Champions League te winnen.

De overgang van Agüero naar Barcelona hing al enige tijd in de lucht. De Argentijn maakte op 29 maart bekend na tien seizoenen te gaan vertrekken bij Manchester City. Agüero is met 258 goals in 388 officiële wedstrijden de topscorer aller tijden van the Citizens. Hij werd vijf keer kampioen van Engeland en staat op zaterdag 29 mei met zijn club in de Champions League-finale tegen Chelsea. Dat zal de laatste wedstrijd zijn van Agüero in dienst van City.

Barcelona wil naast Agüero ook Memphis Depay aantrekken, zo schrijft Romano. De 27-jarige aanvaller heeft aangekondigd transfervrij te gaan vertrekken bij Olympique Lyon. Depay heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Barcelona en zijn nieuwe belangenbehartigers bevolen om de overgang rond te maken. Eerder meldde Marca overigens dat er al een akkoord tussen Depay en Barcelona zou zijn. Daarbij zouden de Catalanen wel de voorwaarde hebben gesteld dat Ronald Koeman ook volgend seizoen actief is als trainer.

TyC Sports wist eerder te melden dat de beslissing van Agüero om naar Catalonië te verhuizen gevolgen kan hebben voor de toekomst van Lionel Messi. De 33-jarige Argentijn beschikt zoals bekend over een aflopend contract bij Barcelona en heeft zich nog niet uitgelaten over zijn toekomstplannen. Messi onderhoudt een uitstekende relatie met Agüero, met wie hij ook veelvuldig samenspeelde in het Argentijnse nationale elftal.