Karim Benzema grijpt naast favoriet rugnummer voor EK

Vrijdag, 21 mei 2021 om 19:17 • Jeroen van Poppel

Karim Benzema speelt op het Europees kampioenschap met rugnummer 19, zo maakt de Franse voetbalbond bekend. De 33-jarige spits van Real Madrid, die door bondscoach Didier Deschamps na zes jaar in genade is aangenomen, grijpt daarmee naast zijn favoriete rugnummer 9 of 10.

Benzema draagt bij Real Madrid al sinds het seizoen 2010/11 rugnummer 9, dat hij dat jaar overnam van Cristiano Ronaldo. Benzema speelde het laatst voor Frankrijk in oktober 2015, toen les Bleus mede door twee doelpunten van de centrumspits met 4-0 wonnen. Benzema had bij Frankrijk het vaste rugnummer 10, maar dat nummer is inmiddels al jarenlang voorbehouden aan Kylian Mbappé. Ook op het EK behoudt de sterspeler van Paris Saint-Germain het rugnummer 10, hoewel hij bij zijn club nummer 7 draagt.

Zes jaar geleden bij de laatste interland van Benzema was rugnummer 9 voorbehouden aan Olivier Giroud en dat zal op het EK niet anders zijn. De 34-jarige spits van Chelsea lijkt door de comeback van Benzema niet langer verzekerd van een basisplaats, maar aan zijn rugnummer wordt dus niet getornd. De meeste rugnummers bij het Franse elftal blijven ongewijzigd ten opzichte van het gewonnen WK 2018. Zo zal N'Golo Kanté te zien zijn met rugnummer 13, terwijl Paul Pogba zijn vaste nummer 6 draagt.