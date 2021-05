FIFA gaat onderzoek doen naar WK om de twee jaar

Vrijdag, 21 mei 2021 om 19:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:09

De FIFA gaat onderzoeken of het mogelijk is om elke twee jaar een WK voetbal te organiseren voor mannen en vrouwen. Nationale federaties hebben daar vrijdag mee ingestemd tijdens een virtueel congres, waarbij 166 landen voor waren en 22 landen tegen stemden. Tot op heden wordt het wereldkampioenschap voetbal elke vier jaar georganiseerd, net als de continentale toernooien als het EK.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino hoopt met de nieuwe opzet het voetbal te promoten. "We moeten altijd onderzoeken wat we kunnen doen om het voetbal beter te maken, met een open blik", aldus Infantino. "We moeten kijken of het in de speelkalender past, hoe het zit met de kwalificaties. Maar fans willen hoe dan ook meer grote wedstrijden zien. We moeten deze discussie zonder vooroordelen ingaan. Het doel is het voetbal met het oog op de toekomst zo stabiel mogelijk te maken. Daarom moet ook dit bespreekbaar zijn." De voorzitter van de wereldvoetbalbond plaatst wel meteen een kanttekening. "Het sportieve zal leidend zijn, niet de commercie."

Eerder deze week maakte de voetbalbond van Saoedi-Arabië al bekend voorstander te zijn van een tweejaarlijks WK. De oliestaat uit het Midden-Oosten diende bij de FIFA een voorstel in voor een haalbaarheidsstudie. "Wij geloven dat het voetbal op een belangrijk kruispunt staat", vertelt bondsvoorzitter Yasser Al-Misehal. "Het is tijd om te herzien hoe de structuur van het voetbal wereldwijd in elkaar zit, en tijd om te kijken wat het beste is voor de toekomst."