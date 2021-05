Go Ahead Eagles hint met tweede zomerse aanwinst naar Nick Viergever

Vrijdag, 21 mei 2021 om 18:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:48

Go Ahead Eagles heeft zijn tweede aanwinst voor het nieuwe Eredivisie-seizoen binnen. De Deventer club heeft zich versterkt met Ragnar Oratmangoen. De 23-jarige middenvelder komt over van het eveneens gepromoveerde SC Cambuur, waar zijn contract deze zomer afliep. Oratmangoen tekent bij Go Ahead een contract tot de zomer van 2023. De club is volgens De Stentor ook dicht bij een akkoord met TOP Oss-middenvelder Philippe Rommens. Eerder werd de Zweedse spits Isac Lidberg al overgenomen van Gefle.

Oratmangoen zat vorige week op de tribune bij de wedstrijd tussen Cambuur en NAC Breda (3-2 winst), toen hij hoorde dat zijn nieuwe werkgever naar de Eredivisie promoveerde. "Op de tribune zaten we dicht bij de mediavertegenwoordigers op de perstribune", vertelt de kersverse aanwinst op de website van Go Ahead. "‘Laat het ons even weten als er op de andere velden iets gebeurt’, riepen de reservespelers voorafgaand aan ons eigen duel. Zodoende kregen we mee dat De Graafschap - Helmond Sport voor lange tijd werd gestaakt en dat Go Ahead Eagles in de slotfase met 0-1 had gewonnen van Excelsior."

En dus speelt ook Oratmangoen, ondanks zijn aflopende contract bij Cambuur, volgend seizoen op het hoogste niveau. "Ik heb zeker wel even een vreugdedansje gemaakt toen het in Doetinchem 0-0 bleef en Go Ahead Eagles daardoor was gepromoveerd", gaat Oratmangoen verder. "Als voetballer wil je toch het hoogst haalbare. Ik ben dan ook heel blij dat ik met Go Ahead Eagles de Eredivisie inga. Als speler van TOP Oss en SC Cambuur vond ik het altijd al te gek om in De Adelaarshorst te spelen. In de eerste zes maanden dat ik door NEC was verhuurd aan TOP Oss, was De Adelaarshorst het eerste stadion waarvan ik dacht: wauw!"

Technisch directeur Paul Bosvelt is content met de komst van Oratmangoen. "Ragnar is een atletische, fysiek sterke en vaardige speler met een groot loopvermogen, die zich in de top van de Keuken Kampioen Divisie heeft bewezen. Ragnar heeft zich door de jaren heen goed ontwikkeld als voetballer." Go Ahead kondigde de transfer op Twitter aan onder de woorden 'if you can't beat them...', doelend op het feit dat Cambuur er dit seizoen in drie onderlinge duels niet in slaagde om van de Deventenaren te winnen. Eerder kondigde PSV met diezelfde woorden de transfer van Nick Viergever aan, die in 2018 overkwam van Ajax.