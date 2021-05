Twijfelende Huntelaar heeft mogelijkheid om bij Schalke 04 te blijven

Vrijdag, 21 mei 2021 om 17:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:59

Het is nog maar de vraag waar de toekomst van Klaas-Jan Huntelaar ligt. De spits, die in januari de overstap maakte van Ajax naar Schalke 04, heeft de gelegenheid om onder bepaalde voorwaarden in Gelsenkirchen te blijven. Het contract van Huntelaar loopt op 30 juni af en de aanvaller heeft nog geen besluit genomen over het verdere verloop van zijn carrière. De kans bestaat dat hij besluit een punt achter zijn voetballoopbaan te zetten. Bij Schalke hopen ze de Nederlander langer te kunnen binden.

Schalke liet al eerder doorschemeren graag met Huntelaar door te willen. De club denkt volgens BILD aan een prestatiebonus, waarbij Huntelaar bonussen tegemoet kan zien zodra hij in actie komt. "De kwaliteiten van Huntelaar op trainingen, dat is pure visuele instructie voor elke jonge spits", vertelt sportief directeur Peter Knäbel. Naast Huntelaar is Schalke ook nog in gesprek met Sead Kolasinac en Michael Langer over een eventueel langer verblijf. Knäbel en trainer Dimitrios Grammozis zijn in gesprek met het trio, die allen onder voorwaarden kunnen blijven.

"Een belangrijk uitgangspunt voor mij is hoe de selectie er komend seizoen uit komt te zien", aldus Huntelaar. "Ik leg mezelf geen druk op en neem de tijd die ik nodig denk te hebben." Door de degradatie naar de 2. Bundesliga zal Schalke flink moeten snijden in de selectie. Zo wordt er afscheid genomen van de grootverdieners en zullen meer jeugdspelers de kans krijgen. Minstens tien spelers hebben te horen gekregen de club te moeten verlaten. Zes aflopende contracten worden niet verlengd, terwijl ook van vier huurspelers afscheid wordt genomen.

De rentree van Huntelaar is voor de spits niet geworden wat hij zich er vermoedelijk van voorgesteld had. De spits lag tot halverwege maart uit de roulatie met een kuitblessure, scoorde nog wel twee keer, maar kon degradatie uit de Bundesliga niet voorkomen. "Zelfs als hij volgend seizoen niet elke wedstrijd negentig minuten zou kunnen spelen, zou de Nederlander een absolute aanwinst zijn voor de ploeg. Zeker nu Schalke moet vertrouwen op de vele talenten", zo klinkt het in de Duitse media. "Maar dan moet Schalke niet alleen inzetten op de komst van hebzuchtige en onervaren spelers."

Huntelaar komt zaterdagmiddag niet in actie tijdens de laatste speeldag van de Bundesliga. Schalke gaat op bezoek bij 1. FC Köln, dat momenteel eveneens op een degradatieplek staat en gebaat is bij een goed resultaat. "Tegen Frankfurt merkte ik in de eerste helft dat er iets mis was. Toen het er na de rust niet beter op werd, ben ik eruit gegaan", vertelt Huntelaar. De spits nam tegen Eintracht (4-3 winst) een doelpunt en een assist voor zijn rekening en liet zich tien minuten na rust wisselen.