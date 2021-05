‘De druk om in Oranje te komen heeft hij best wel gevoeld de laatste tijd’

Vrijdag, 21 mei 2021 om 17:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:51

Calvin Stengs behoorde sinds 2019 steevast tot de selectie van het Nederlands elftal. Desondanks nam bondscoach Frank de Boer de AZ-aanvaller niet op in de voorlopige EK-selectie van Oranje. Stengs maakt wel gewoon deel uit van de definitieve selectie van Jong Oranje, dat op 31 het jeugd-EK hervat met het kwartfinaleduel met Frankrijk. Bondscoach Erwin van de Looi is maar wat blij met zijn aanwezigheid.

Van de Looi begrijpt dat Stengs baalt van de boodschap van de Boer, enkele weken voordat het EK begint. "Dat is logisch. Iedere speler heeft die droom of ambitie. Als speler wil je het hoogste en dat is het Nederlands elftal, maar ik denk dat het ook geen straf is om dit toernooi met ons te spelen", blijft de trainer optimistisch gestemd in gesprek met Voetbal International. Van de Looi heeft er overigens nog niet over gesproken met Stengs. "Ik heb het er wel met Pascal Jansen (trainer AZ, red.) over gehad, die heeft Calvin er wel over gesproken. Als hij maandag in Zeist aankomt, gaan we een kop koffie met elkaar drinken. Dan zal ik hem vragen hoe hij zich voelt en een beetje peilen hoe hij erin staat. Sommigen gaat er wat makkelijker mee om, sommigen wat moeilijker. Dat moet ik een beetje aanvoelen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Boer: ‘Mijn vrouw wist het al een tijdje, ze zit er meer mee dan ik’

De bondscoach legt uit waarom Calvin Stengs ontbreekt in de EK-selectie van Oranje. Lees artikel

Van de Looi hoopt dat Stengs de teleurstelling over het ontbreken bij het grote Oranje van zich af kan schudden in de komende weken. "Ik denk dat hij best wel wat druk heeft gevoeld de laatste tijd: 'Ik moet het laten zien om in Oranje te komen'. Nu is die kogel door de kerk: hij zit er niet bij. Laat hem lekker vrij hopelijk bij ons gaan spelen, dan is hij op zijn best denk ik", spreekt de bondscoach zijn vertrouwen uit in de 22-jarige vleugelaanvaller. Van de Looi gelooft dat Stengs op termijn alsnog kan uitgroeien tot een zeer belangrijke speler voor het Nederlands elftal.

"Calvin heeft aan de bal natuurlijk ongelooflijk veel kwaliteit en herkent heel goed de ruimtes. En hij heeft bij ons ook al een aantal keer echt het verschil gemaakt", aldus Van de Looi, die gelijk twee voorbeelden aanwijst. "Tegen Portugal en Noorwegen bijvoorbeeld, daar was hij voor ons heel erg belangrijk, ik hoop dat hij die rol weer kan vervullen." Stengs kwam tot dusver tot drie doelpunten in vijf duels namens Jong Oranje.