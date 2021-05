Feyenoord-supporters die stadion binnendrongen hadden sleutel

De Feyenoord-supporters die zich zondagmiddag in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk (3-0) toegang verschaften tot De Kuip, hadden inderdaad een sleutel. Dat heeft stadiondirecteur Jan van Merwijk bevestigd tegenover het Algemeen Dagblad. Tientallen supporters zorgden ervoor dat het duel op de laatste speeldag na een uur korte tijd moest worden stilgelegd toen zij het stadion van Feyenoord binnendrongen en vanaf de tribunes vuurwerk afstaken. Ook buiten het stadion was het onrustig.

Het vermoeden bestond al dat de fans de beschikking hadden over een sleutel van een van de toegangspoorten. Die geruchten zijn vrijdag door Van Merwijk bevestigd. "De stadionverboden worden voorbereid", vertelt de stadiondirecteur aan bovengenoemde krant. "We hebben de sloten inmiddels vervangen. De indringers kunnen een stadionverbod verwachten." Het was Van Merwijk zelf die na afloop van de wedstrijd de menigte toesprak toen zij zich rond het stadion begaven. Ook Steven Berghuis en assistent-trainer John de Wolf kwamen naar buiten om de fans toe te spreken.

Het duel met RKC werd na een uur spelen onderbroken door scheidsrechter Bas Nijhuis, die de veiligheid van de spelers niet langer kon garanderen en de wedstrijd korte tijd besloot stil te leggen. De technische staf en wisselspelers van beide elftallen vluchtten uit de dug-outs, waarna na vijf minuten de wedstrijd kon worden hervat. "Die supporters waren heel wat van plan", aldus politiewoordvoerder Lillian van Duijvenbode. "Gelukkig is dat met verbindende woorden verijdeld en hoefde de mobiele eenheid er niet aan te pas te komen. Ook zijn er geen aanhoudingen verricht."

De selectie van Feyenoord besloot de fans, die onder meer bivakmutsen droegen, te begroeten met een applaus. Een bewuste actie, zo gaf aanvoerder Steven Berghuis na afloop aan tegenover ESPN. "Dan is het ook wel snel weer voorbij", aldus de aanvoerder. "We klapten om de rust te bewaren. Ik denk dat als je wegloopt dat het minder zin heeft. Dat had ik niet gewild en wij als spelersgroep ook niet. Ik denk dat we het uiteindelijk goed hebben opgelost." De onafhankelijke aanklager betaald voetbal van de KNVB zegt niks te begrijpen van de actie van de Feyenoord-spelers en maakte maandag bekend met een vooronderzoek te komen naar de gebeurtenissen.