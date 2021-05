‘Gentleman’ Matthijs de Ligt wordt in het zonnetje gezet in Italië

Vrijdag, 21 mei 2021 om 16:11 • Dominic Mostert

Matthijs de Ligt heeft vrijdag een bijzondere award aan zijn prijzenkast kunnen toevoegen. De verdediger is na een door Mediaset georganiseerde verkiezing verkozen tot Gentleman van het Jaar in de Serie A. De Ligt was een van de elf kandidaten en kreeg de meeste stemmen van supporters, die online hun stem konden uitbrengen.

Sinds 1996 worden in Italië diverse 'gentlemanawards' uitgereikt. Het evenement wordt in samenwerking met de Italiaanse voetbalbond FIGC, Olympisch Comité CONI en de organisatoren van de Serie A en Serie B georganiseerd. Claudio Ranieri van Sampdoria was in de ogen van het publiek de grootste gentleman onder de trainers, terwijl De Ligt de meeste stemmen vergaarde in de verkiezing voor de speler.

"Ik ben blij om deze award te winnen", reageert de international van Oranje. "Dank aan iedereen die op me heeft gestemd. Ik ben blij om te horen dat de fans mij zien als gentleman, zowel op als buiten het veld. Ik probeer altijd respect te hebben voor scheidsrechters, tegenstanders en ploeggenoten." Na de eerste schifting bleven Lautaro Martínez van Internazionale, Simon Kjaer van AC Milan en De Ligt over als de drie finalisten.

De Gentleman Award wordt omschreven als een prijs die toekomt aan personen die de waarden van sport en fair play uitdragen. Aanvankelijk was het een prijs die werd toegekend door AC Milan en Internazionale aan een van hun spelers, maar de verkiezing kreeg later een nationaal karakter. De Ligt sluit het seizoen met Juventus zondag af met een uitwedstrijd tegen Bologna. De Oude Dame staat vijfde en hoopt de top vier binnen te dringen, om zich op die manier te kwalificeren voor de Champions League.