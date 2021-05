Kane hint naar favoriete bestemming: ‘Met hem spelen zou een droom zijn’

Vrijdag, 21 mei 2021 om 15:49 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:58

Harry Kane kent geen enkele twijfel over wie volgens hem de beste speler is in de Premier League. De aanvaller van Tottenham Hotspur zou het namelijk een 'droom' vinden om ooit samen te kunnen spelen met Kevin De Bruyne. Kane, die lijkt aan te sturen op een voortijdig vertrek bij Tottenham, doet de uitspraken over de spelmaker van Manchester City in gesprek met Gary Neville op het YouTube-kanaal The Overlap.

"De Bruyne, zonder twijfel", verwijst Kane naar de Belgische spelmaker van de Engelse landskampioen. "Als ik De Bruyne zie spelen... Het is echt een heel speciale speler. En de voorzetten en passes die hij soms geeft bij Manchester City, dat is echt de ultieme droom voor elke spits, als ik zo eerlijk mag zijn. Hij laat het ook seizoen na seizoen zijn, het is echt een fenomenale speler. Bij balbezit en balverlies en bij het druk zetten. Ik heb nog nooit een speler gezien met zo'n goede pass in de benen", deelt Kane een groot compliment uit aan De Bruyne.

Kane wordt gevolgd door Chelsea, Manchester United en Manchester City. Laatstgenoemde club heeft zijn voorkeur, zo wist The Times woensdag te onthullen. De aanvaller van Tottenham Hotspur ziet een samenwerking met manager Josep Guardiola wel zitten, zo klinkt het. De Engelse kampioen was vorig jaar al in de markt voor Kane, die destijds echter de afspraak maakte met Tottenham-voorzitter Daniel Levy dat hij nog minstens een jaar zou blijven. Na afloop van dit seizoen krijgt de topscorer van de Premier League alsnog de gelegenheid om van club te wisselen.

Volgens de Engelse krant gaat Kane deze week opnieuw in gesprek met Levy, om zo een voortijdig vertrek bij Tottenham mogelijk te maken. Tottenham wil Kane het liefst niet kwijt, maar 27-jarige spits denkt elders meer kans te maken op het binnenhalen van grote prijzen. De aanvoerder sprak volgens Sky Sports ook al met Manchester United en Chelsea, terwijl het Franse TF1 meldt dat Kane een oriënterend telefoongesprek heeft gevoerd met Mauricio Pochettino. De huidige trainer van Paris Saint-Germain werkte eerder succesvol met Kane samen bij Tottenham. Toch geeft Kane naar verluidt de voorkeur aan een binnenlandse transfer om in de Premier League te blijven.

Of Tottenham Kane deze zomer al laat gaan is echter nog de vraag, zeker ook omdat hij nog tot 2024 vastligt in Noord-Londen. Daarnaast heeft voorzitter Daniel Levy de reputatie van keiharde onderhandelaar. "Je weet nooit precies hoe hij erover denkt. Misschien denkt hij wel: Als ik 120 miljoen euro voor hem kan krijgen, waarom niet? Over twee of drie jaar ben ik dat bedrag niet meer waard. Ik heb altijd een goede band gehad met Daniel, hij is altijd eerlijk naar mij geweest. Aan de andere kant heb ik de club ook zestien jaar van mijn leven gegeven. Ik hoop vooral dat ons gesprek goed en eerlijk verloopt. Ik heb ook nooit gezegd dat ik mijn hele leven bij Tottenham blijf."

Kane is ambitieus en zeer hongerig naar prijzen. De topschutter van Tottenham legt de lat dan ook zeer hoog voor de komende jaren. "Ik wil de beste speler ter wereld zijn en op het niveau van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo komen. Dat is echt mijn doel: elk seizoen vijftig, zestig, zeventig doelpunten maken en prijzen veroveren. Daar leg ik de lat voor mijzelf, dat is mijn brandstof." Kane is naar eigen zeggen op een kruispunt in zijn loopbaan gekomen. "Ik moet nu aan reflectie doen. Uiteindelijk ligt de beslissing over mijn toekomst bij mij. Wat is de beste keuze voor mij en mijn loopbaan?"