Succesvolle Nuno Espírito Santo vertrekt: ‘Zondag wordt een emotionele dag’

Vrijdag, 21 mei 2021 om 15:11 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:25

Nuno Espírito Santo neemt na dit seizoen afscheid van Wolverhampton Wanderers, zo bevestigt de Premier League-club vrijdagmiddag via de officiële kanalen. Nuno zit zondag voor het laatst op de bank bij Wolverhampton, dat thuis aantreedt tegen Manchester United. Zodoende komt na vier jaar een einde aan het succesvolle tijdperk van de Portugees als trainer bij Wolves.

Nuno trad voorafgaand aan het seizoen 2017/18 in dienst bij Wolverhampton. Hij leidde zijn club in zijn eerste seizoen al naar het kampioenschap in de Championship, terwijl Wolverhampton in het daaraan voorafgaande seizoen vijftiende was geworden op het tweede niveau. Door de promotie, die vier wedstrijden voor het einde van het seizoen al was veiliggesteld, keerde Wolverhampton na zeven jaar terug in de Premier League. Nuno eindigde in het seizoen 2018/19 als zevende in de Premier League, de hoogste eindklassering ooit van Wolverhampton op het hoogste niveau sinds de zesde plaats in 1979/80.

Ook in het seizoen 2019/20 werd Wolverhampton zevende, ditmaal met een recordaantal van 59 punten in de Premier League. Bovendien behaalde Wolverhampton de kwartfinale van de Europa League, de beste prestatie in Europees verband sinds het bereiken van de UEFA Cup-finale in 1971/72. Op dit moment staat Wolverhampton op de twaalfde plaats. De club kan niet meer stijgen, maar zou door een nederlaag in de laatste wedstrijd tegen Manchester United nog wel enkele plekken kunnen dalen op de ranglijst.

Nuno spreekt op de website van Wolverhampton een dankwoord uit richting de supporters en de technische staf. "En bovenal wil ik alle spelers bedanken met wie we hebben samengewerkt, voor hun loyaliteit, toewijding, harde werk en talent. Zij zijn degenen die ervoor hebben gezorgd dat we deze prachtige reis hebben kunnen afleggen. Zondag wordt een emotionele dag, maar ik ben blij dat er weer fans aanwezig zijn in het Molineux Stadium en dat we samen nog een speciaal moment kunnen beleven", aldus de 47-jarige trainer, die eerder aan het roer stond bij Rio Ave, Valencia en FC Porto.

Volgens journalist Fabrizio Romano wil Wolverhampton een landgenoot van Nuno aanstellen als diens opvolger. Bruno Lage, in het seizoen 2019/20 trainer van Benfica, zou bovenaan de kandidatenlijst staan. Gesprekken met Lage zouden al gaande zijn. Ook de naam van Sérgio Conceição wordt genoemd. Hij is sinds 2017 werkzaam als trainer van FC Porto en wordt ook met West Ham United in verband gebracht. Romano verwacht dat er spoedig een beslissing wordt genomen over de opvolging van Nuno.