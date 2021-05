Voetbalzone.nl is op zoek naar een stagiair social media (hbo+)

Vrijdag, 21 mei 2021 om 14:45 • Daniel Cabot Kerkdijk

Voetbalzone.nl is op zoek naar een allround stagiair sociale media voor de ondersteuning van de redactie, het videoteam en de commerciële afdeling.

Stage:

- Start in (na)zomer 2021;

- Half jaar of langer;

- Wisselende werktijden (soms ook 's avonds of in het weekend);

- Relevante mediagerelateerde hbo- of wo-opleiding;

- Woonachtig in omgeving Randstad;

Taken:

- Content creatie voor Voetbalzone.nl, Instagram, Facebook en YouTube;

- Schrijven van commerciële teksten, posts en captions;

- Ondersteuning bieden op draaidagen;

- Mogelijkheid tot ontwikkeling van nieuwe initiatieven / kanalen voor Voetbalzone.nl;

Vaardigheden:

- Goed gevoel voor taal

- Creatief

- Zorgvuldig

- Proactief / zelfstandig

- (Basis)ervaring met Photoshop of Première is een pre

- (Basis)ervaring met een filmen is een pre

Interesse? Stuur een mail met motivatie en CV naar [email protected]