‘We moeten niet denken dat Frankrijk met Benzema direct het EK wint’

Vrijdag, 21 mei 2021 om 14:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:18

Karim Benzema keerde deze week tot ieders verrassing terug in de Franse nationale ploeg, dat zich voorbereidt op het EK van deze zomer. Zinédine Zidane is boven alles blij voor zijn aanvaller, maar benadrukt tevens dat hij geen enkele rol heeft gespeeld in de opmerkelijke comeback van Benzema bij Frankrijk. Zidane heeft over de kwestie geen contact gehad met zijn collega Didier Deschamps.

"Nee, ik heb daar absoluut geen rol in gespeeld", zo benadrukt Zidane vrijdagmiddag op de persbijeenkomst in aanloop naar het afsluitende competitieduel met Villarreal van zaterdag. "Maar desondanks ben ik heel gelukkig met de terugkeer van Karim in het nationale team. Hij wilde dit zelf ook heel graag. We moeten nu niet gelijk denken dat Frankrijk door zijn terugkeer ook gelijk Europees kampioen wordt. Dat moet ook niet de discussie zijn. Ik hoop dat we vooral van zijn spel zullen genieten. Ik ben hoe dan ook heel blij voor hem."

Op het persmoment komt tevens de toekomst van Zidane bij Real ter sprake. In de Spaanse media wordt steeds vaker gesproken over een voortijdig vertrek van de Franse coach, die zelf liever op de vlakte blijft. "De wedstrijd van morgen (zaterdag, red.) is het belangrijkste, daarna zien we wel verder. Het is nu niet het geschikte moment om daarover te praten. De club heeft hier uiteindelijk het laatste woord over. Alle energie moeten we nu in morgen stoppen. Na 37 competitiewedstrijden is mijn toekomst even niet belangrijk. Ik heb ook nog niet met de club gesproken", aldus Zidane, die ervan overtuigd is dat Real ook zonder hem topprestaties kan leveren. "Absoluut, daar twijfel ik niet aan."

Zidane is nog steeds zeer blij met zijn spelers, die volgens de Madrileens krant ABC willen dat de coach er nog minstens een jaar aan vastplakt in Madrid. "Ik houd ontzettend veel van mijn spelers. Ze hebben mij vaak genoeg gered als trainer, doordat ze altijd het uiterste van zichzelf geven op het veld. Ik zal ze dan ook altijd dankbaar blijven. Als trainer is het natuurlijk zeer prettig dat de spelers op die manier over je denken", aldus de Real-coach, die volgend seizoen zijn laatste contractjaar ingaat bij de Koninklijke. Overigens is Sergio Ramos op tijd fit voor het eventuele kampioensduel van Real. Eden Hazard daarentegen is niet op tijd hersteld.

Massimiliano Allegri lijkt de belangrijkste kandidaat om Zidane op te volgen als trainer van Real Madrid. Voorzitter Florentino Pérez heeft de clubloze oefenmeester een tweejarig contract aangeboden met de optie voor een extra jaar, zo meldde La Gazzetta dello Sport dinsdag. Allegri kan jaarlijks tien miljoen euro gaan verdienen in het Santiago Bernabéu. Allegri was in 2018 al eens in beeld in Madrid, toen Zidane zijn eerste periode als trainer bij Real Madrid beëindigde, maar bedankte toen voor de eer. Drie jaar later ziet hij een toekomst bij de club echter wel zitten. De 53-jarige Italiaan heeft meerdere aanbiedingen gehad, maar voelt het meest voor de Spaanse grootmacht. Real Madrid ontkent volgens Goal het nieuws over een contractaanbieding voor Allegri, maar bestrijdt niet dat de trainer op de lijst staat.

De kranten in Spanje speculeren al geruime tijd over de eventuele opvolger van Zidane. Zo zou ook clublegende Raúl González, die uitstekend werk verricht bij Real Madrid Castilla, nadrukkelijk in beeld zijn om het takenpakket van de Fransman over te nemen. De interesse van Eintracht Frankfurt in de oud-aanvaller speelt mogelijk ook een rol in de beslissing van Real Madrid, dat verder ook met Joachim Löw in verband wordt gebracht. Löw vertrekt na het EK als bondscoach van Duitsland.