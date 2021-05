Koeman uit twijfels en velt hard oordeel: ‘Dat heb ik wel gemist’

Vrijdag, 21 mei 2021 om 14:08 • Rian Rosendaal

Ronald Koeman lijkt vrijdagmiddag een duidelijk signaal af te geven. De coach van Barcelona, wiens positie voer is voor speculatie in de Spaanse media, had graag gezien dat hij meer steun had ontvangen van voorzitter Joan Laporta en de overige bestuursleden. Ondanks alle geruchten wil Koeman het seizoen zaterdag tegen Eibar op een waardige manier afsluiten. Bij winst is de derde plaats sowieso een prooi voor de Catalanen.

Koeman is behoorlijk openhartig op het persmoment voorafgaand aan de seizoensafsluiter in LaLiga van zaterdag. "Ik weet eerlijk gezegd nog niet of ik doorga. Ik heb twee weken geleden met de president (Laporta, red.) gesproken en toen is afgesproken dat we na afloop van het seizoen weer om de tafel gaan zitten. We zullen zien wat er gaat gebeuren. Ik heb altijd benadrukt dat ik door wil gaan en mijn contract hier wil uitdienen." De huidige verbintenis van Koeman in Barcelona loopt nog ruim een jaar door.

"De president besluit uiteindelijk wat er met mij gaat gebeuren, we zullen er eerst over in gesprek gaan. Ik heb het vertrouwen van de club in het laatste deel van het seizoen gemist. Er had meer respect moeten zijn voor de trainer en de spelers. Wat er in de media is verschenen stemt hen vooral treurig. De spelers verdienen een betere behandeling", aldus Koeman, die in zijn eerste seizoen bij Barcelona naast de titel grijpt. "Willen we volgend seizoen prijzen winnen, dan zullen er dingen moeten veranderen. Ik ben altijd opgekomen voor de club en ben door het hele seizoen heen zo'n beetje de enige woordvoerder van de club geweest. Dat wil ik wel even benadrukt hebben."

Koeman krijgt op de persconferentie de vraag wat hij doet als Barcelona al na een seizoen het vertrouwen in hem opzegt. "Of ik er dan alles aan zal doen om het laatste contractjaar uitbetaald te krijgen? Daar kan ik geen antwoord op geven. Ik hou van deze club en totdat ik met de president heb gesproken kan ik niets zeggen over hoe ik tegen bepaalde dingen aankijk. Als de club denkt dat een andere trainer nodig is, dan gaan we daarover praten. Nogmaals, ik hou ontzettend veel van Barcelona." Ondertussen kijkt Koeman al naar de invulling van de selectie van volgend seizoen.

"We hebben al over aankopen gepraat en hoe we de selectie kunnen verbeteren. Dat doe ik al vanaf de eerste dag hier en met Ramón Planes en Mateu Alemany (de voormalig en huidige sportief directeur van Barcelona, red.) heb ik het al over volgend seizoen gehad. Atlético Madrid bijvoorbeeld heeft een betere selectie, daar moeten we een inhaalslag maken. Dat is mijn taak als trainer tot de allerlaatste dag." Koeman hoopt vurig dat Messi besloot om een nieuw contract te tekenen bij Barcelona. "De club heeft meer toekomst met Messi dan zonder Messi."

Koeman weet dat er veel kritiek is geweest op zijn functioneren en de Barcelona-coach steekt de hand dan ook in eigen boezem. "Ik heb kritisch naar mezelf gekeken. Ik ben verantwoordelijk voor de wissels en voor de jonge spelers die al snel een kans krijgen. En ook in slechte tijden ben ik verantwoordelijk, dan mag iedereen mij de schuld geven. Ik ben zeer zelfkritisch geweest in de afgelopen weken, maar ik moet ook zeggen dat het ons niet heeft meegezeten dit seizoen", aldus Koeman.