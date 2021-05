Spelers van FC Utrecht hopen wedstrijd tegen Feyenoord te spelen

Vrijdag, 21 mei 2021 om 13:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:16

Vanaf 14.00 uur dient vrijdagmiddag in de rechtbank Midden-Nederland het door FC Utrecht aangespannen kort geding tegen de KNVB. De club hoopt via de rechter een stokje te steken voor het bondsbesluit om de finale van de play-offs tegen Feyenoord te verplaatsen naar zondag. De clubleiding hoopt dat de wedstrijd op neutraal terrein wordt gespeeld of wil anders een reglementaire overwinning en daarmee kwalificatie voor de tweede voorronde van de Conference League, maar de spelers en trainer René Hake lijken daar anders over te denken.

"Het is een finale en die willen we gewoon spelen. Dit zijn de wedstrijden waar je het voor doet", maakt Mark van der Maarel duidelijk in gesprek met De Telegraaf. "De club heeft hiervoor gekozen. Het is aan de juridische experts om dit uit te zoeken. Wij moeten ons focussen op de wedstrijd en ons zo goed mogelijk voorbereiden. Dat is de enige taak die wij hebben. Het is verder uit onze handen. Wat daarboven gebeurt, is extern. Daar hebben wij geen invloed op."

Trainer René Hake zegt dat zijn ploeg de strijd om het Europese ticket 'natuurlijk' het liefst op het veld uitvecht. "We willen graag die wedstrijd spelen en winnend afsluiten. Ik begrijp, dat er vanuit de club en de supporters gezocht wordt naar een bepaalde rechtvaardigheid. Vanuit de club en de supporters begrijp ik die reactie, maar als sportman wil je spelen." Hake houdt er 'geen rekening mee' dat Utrecht een reglementaire zege krijgt toegewezen. "Ik reken erop dat de wedstrijd gewoon gespeeld wordt."

Aanvoerder Willem Janssen ziet eveneens uit naar de beslissende wedstrijd in De Kuip. "Het wordt mijn derde finale in De Kuip. Dat blijft leuk. Hoe ouder je wordt hoe bewuster je ervan bent hoe speciaal dit soort wedstrijden zijn. Ik droom ervan echt nog een keer een bekerfinale in De Kuip te spelen. Een play-off-finale in De Kuip komt heel dicht bij dat scenario. Dan is het supermooi dat ik dit nog een keer kan meemaken."

Volgens reglementen van de KNVB vindt de finale van de play-offs plaats in het stadion van de club die als hoogst geëindigd is in de Eredivisie. De burgemeester van Rotterdam wil echter niet dat de wedstrijd gelijktijdig plaatsvindt met de finale van het Eurovisie Songfestival in Ahoy. Daardoor besloot de KNVB de wedstrijd te verplaatsen naar zondagmiddag 12.15 uur, maar daar was Utrecht het niet mee eens. De club spande daarom een kort geding aan.

