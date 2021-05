Gezaghebbende makelaar meldt akkoord Real Madrid met Mbappé

Vrijdag, 21 mei 2021 om 12:14 • Rian Rosendaal

Kylian Mbappé heeft een principe-akkoord bereikt met Real Madrid. De bekende Franse spelersmakelaar Bruno Satin komt met deze onthulling in een sportuitzending van Canal+. Naar verluidt dient de sterspeler gewoon zijn contract uit bij Paris Saint-Germain, waarna hij in de zomer van 2022 transfervrij de overstap maakt richting Real. De geruchten over een deal tussen de Koninklijke en Mbappé doen al langer de ronde.

"Kylian Mbappé en zijn familie zijn tot een principe-akkoord gekomen met Real Madrid, met daarin de voorwaarden van de speler", laat Satin weten bij de Franse televisiezender. "Dit is al een tijdje aan de gang en ik heb het gevoel dat hij deze zomer al de stap wil maken. Daarbij is natuurlijk eerst een akkoord met PSG nodig. De eigenaren uit Qatar hebben nog geen definitief besluit genomen over Mbappé. Het is dus heel goed mogelijk dat hij wacht tot zijn contract bij PSG is afgelopen, zodat hij gratis kan vertrekken", zo voorspelt Satin.

Het is dus wachten op groen licht van de PSG-leiding. "De geschiedenis heeft ons geleerd dat als PSG en de eigenaren in Doha een speler niet willen laten gaan, dat hij gewoon aan zijn contract wordt gehouden tot deze afloopt. Het geflirt tussen Real en Mbappé is overigens iets dat al jaren speelt." Intern bij PSG wordt volgens Le Parisien al rekening gehouden met een voortijdig vertrek van Mbappé. Lionel Messi en Cristiano Ronaldo zijn al genoemd als opvolgers, al lijkt hun exorbitante salaris een struikelblok te vormen. Volgens de Franse krant is Mohamed Salah de droomkandidaat in Parijs. Hij zou voor tachtig miljoen euro mogen vertrekken bij Liverpool.

Mbappé zou overigens een langer verblijf bij PSG nog niet definitief hebben doorkruist. Er zijn echter wel twee voorwaarden die de aanvaller op tafel heeft gelegd. Een eventueel nieuwe verbintenis moet eindigen in 2023 en niet in 2025, zoals in eerste instantie werd voorgesteld. Daarnaast moeten trainer Mauricio Pochettino en technisch directeur Leonardo eerst met een ambitieus sportief project op de proppen komen. Mbappé wil dolgraag de Champions League veroveren en vorig jaar was hij daar dicht bij. In de finale echter werd met 0-1 verloren van Bayern München. Dit seizoen was de halve eindstrijd het eindstation voor PSG.