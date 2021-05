Seizoen zit erop voor Lionel Messi na groen licht van Ronald Koeman

Vrijdag, 21 mei 2021 om 11:31 • Rian Rosendaal

Voor Lionel Messi zit het seizoen erop. Barcelona brengt naar buiten dat de Argentijnse spelmaker met toestemming van trainer Ronald Koeman de vrijdagochtendtraining heeft gemist en hij ontbreekt ook in het afsluitende competitieduel met Eibar van zaterdag. Messi krijgt de gelegenheid om een korte vakantie te nemen, voordat hij aansluit bij de nationale ploeg van Argentinië voor de Copa América.

Op de 47ste editie van de Copa América zijn de Argentijnen in de poule ingedeeld bij Bolivia, Chili, Paraguay en Uruguay. Het openingsduel voor Messi en consorten is op 13 juni tegen Chili in Buenos Aires. De finale staat gepland voor 11 juli. Mocht Argentinië ver reiken op het toernooi, dan zal Messi een groot gedeelte van de voorbereiding op het nieuwe seizoen missen. Hij heeft bij Barcelona nog geen nieuw contract getekend, waardoor het nog niet zeker is waar hij aan de jaargang 2021/22 begint.

Door de tegenvallende resultaten van de afgelopen weken is Barcelona definitief uitgeschakeld voor de landstitel in LaLiga. Mocht zaterdag worden verloren van Eibar, en wint Sevilla zondag van Deportivo Alavés, dan wordt zelfs de derde plaats nog uit handen gegeven. Koploper Atlético Madrid staat twee punten voor op nummer twee en aartsrivaal Real Madrid en bij een zege op Real Valladolid zaterdag is het kampioenschap definitief binnen voor het elftal van trainer Diego Simeone.

Messi, die met Barcelona onlangs de Copa del Rey veroverde, eindigt het seizoen met 47 wedstrijden (38 doelpunten en 14 assists) op zijn naam. Volgens Mundo Deportivo vertrouwt het Barcelona-bestuur erop dat de aanvaller zijn verblijf in het Camp Nou gaat verlengen. Het gaat naar verluidt om een tweejarig contract, al moet Messi in de nieuwe situatie wel een salarisverlaging accepteren.