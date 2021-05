Anco Jansen reageert op ruzie met FC Emmen-fans: ‘Ik vind dat supertriest'

Anco Jansen had donderdagavond alle ogen op zich gericht, toen hij bij NAC Breda als invaller binnen de lijnen kwam in de halve finale van de play-offs tegen zijn oude club FC Emmen. Tijdens het warmlopen werden er vanaf de tribune onvriendelijkheden naar hem geroepen, wat tot irritatie leidde bij de middenvelder. Toen NAC als winnaar uit de strijd kwam na de strafschoppenserie, kreeg Jansen het achter het doel aan de stok met FC Emmen-supporters. Voor de camera van Voetbalzone reageert Jansen zichtbaar geïrriteerd op de gebeurtenissen.

“Het is logisch dat je hartstikke blij bent dat je in de finale staat”, reageerde Jansen direct na de wedstrijd, om vervolgens tekst en uitleg te geven over de onenigheid met de fans van zijn oude club. “Emmen was niet de ploeg waar ik graag tegen had gespeeld. Ik had Emmen absoluut de Eredivisie gegund. De mensen die er voor mij toe doen bij de club die weten dat ook.” Volgens Jansen is de slechte sfeer tussen hem en de fans van Emmen ontstaan door ‘riooljournalistiek’.

Jansen geëmotioneerd: 'Als Emmen-fans dat over je moeder roepen...'

“Daardoor is dit een beetje ontstaan en dat was absoluut niet mijn bedoeling”, aldus Jansen. “Dat ben jij (Voetbalzone, red.) niet geweest. Ik ben altijd positief geweest over Emmen, maar als je uit stukken van tien minuten twee zinnen haalt en je zet dat heel negatief weg, dan weet je dat dat mij gaat raken. Ik vind dat supertriest en je ziet wel wat dat met mensen doet. Dan krijg je dit soort taferelen. Dat is van hun kant niet goed en van mijn kant ook niet. Maar dat gebeurt in the heat of the moment.”

Jansen zegt wel tegen een stootje te kunnen. Dat er vanaf de tribune wat dingen werden geroepen vind hij dan ook geen probleem. “We zijn geen mietjes, dat kan gewoon.” Dat hij verwensingen naar zijn hoofd kreeg als ‘je kankermoeder’ vond Jansen veel te ver gaan. “Dan gebeurt dit”, doelt hij op de onvriendelijkheden na de wedstrijd. Jansen vindt het ‘verschrikkelijk’ dat Emmen is gedegradeerd. “Mensen vergeten heel snel en je weet dat ook als voetballer. Ik gun dat deze club absoluut niet. Het is niet anders.”