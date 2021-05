‘Natuurlijk wilde ik graag mee naar het EK, maar meer dan dit kon ik niet doen’

Vrijdag, 21 mei 2021 om 10:30 • Chris Meijer

Waar alle competities in Europa praktisch voorbij zijn en de focus langzaam maar zeker op het EK gaat, wacht in Engeland nog de ‘meest lucratieve wedstrijd ter wereld’. Bournemouth, Brentford, Swansea City en Barnsley strijden de komende week om het laatste Premier League-ticket voor volgend seizoen, dat de winnaar een bedrag van bijna tweehonderd miljoen euro oplevert. Arnaut Danjuma Groeneveld is met zijn club Bournemouth - de nummer zes van het reguliere Championship-seizoen - een van de gegadigden en nam in de met 1-0 gewonnen heenwedstrijd van de halve finale tegen Brentford al een belangrijke rol voor zijn rekening, door voor de enige en daarmee winnende treffer te zorgen.

Een dag nadat duidelijk werd dat Danjuma geen deel uitmaakt van de voorselectie van Oranje voor het EK van komende zomer, deed hij wat hij al het hele seizoen doet namens Bournemouth: scoren. En dan het liefst in belangrijkste wedstrijden, tegen op papier grote tegenstanders. Dat begon in de voorbereiding in oefenduels met West Ham United en Benfica, zette zich tijdens de reguliere competitie door tegen onder meer Norwich City en Watford en hielp Bournemouth nu ook aan een relatief gunstige uitgangspositie voor de return van de halve finale van de play-offs tegen Brentford, dat het seizoen op de derde plaats besloot. Komende zaterdag wacht in het Brentford Community Stadium de return, waarna de winnaar zich plaats voor de finale op Wembley. Daar wacht op 29 mei een ontmoeting met de winnaar van het tweeluik tussen Barnsley en Swansea City, waarin het heenduel in een 0-1 overwinning voor the Swans eindigde.

Er kwamen na de wedstrijd tegen Brentford her en der reacties voorbij dat Frank de Boer je had moeten opnemen in de voorselectie voor het EK.

“Haha, het is nog niet te laat.”

Je hebt nog geen vakantie geboekt voor komende zomer?

“Nee, ik heb nog niks geboekt. Haha. Maar ja, ben ik gefrustreerd? Mja, natuurlijk wilde ik mee naar het EK en het is een teleurstelling dat ik niet werd opgeroepen. Maar ik heb de focus op de club gelegd. Ik heb een goed seizoen gedraaid, veel individuele onderscheidingen gekregen en meer dan dat kon ik niet doen. Het is gewoon doorgaan vanaf nu. Dat blijf ik doen tot het wel wordt gewaardeerd.”

Voelde het voor jou persoonlijk dan als een soort bevestiging om dat doelpunt te maken tegen Brentford?

“Ik ben heel ambitieus en gedreven, dus het is belangrijk voor het team dat ik me laat gelden. Het is gewoon belangrijk dat je die wedstrijd wint, vooral omdat je de tweede helft nog in moet gaan.”

Kan je je extra opladen voor dit soort wedstrijden? Je scoorde dit seizoen eerder ook al tegen bijvoorbeeld West Ham United, Benfica, Watford, Norwich City en Swansea City.

“Ik ben bevoorrecht dat ik in de Champions League heb mogen spelen en scoren (met Club Brugge, red.), voor mijn land ben uitgekomen en die momenten hebben bij mij altijd geleefd. Ik ben altijd op zoek naar glorie en dat is te behalen op de hoogst mogelijke platforms. Dus hoe beter de tegenstander, hoe hoger het platform. Hoe belangrijker de wedstrijd, hoe meer ik mezelf wil laten gelden. Je wilt graag tegen de beste tegenstanders spelen, dat laat zien dat je het niveau aantikt. Benfica en West Ham United waren wat dat betreft bijvoorbeeld mooie wedstrijden.”

In dat geval kunnen jullie dan het best promoveren.

“Daar heb ik natuurlijk wel een persoonlijk belang bij, omdat je dan in de in mijn ogen beste competitie ter wereld speelt. Dat is waar je uiteindelijk terecht wil komen. Ik ben altijd gemotiveerd en wil me altijd van de beste kant laten zien, ongeacht wie de tegenstander is. Dat neemt niet weg dat je tegen een betere ploeg of in een grotere wedstrijd toch iets meer gemotiveerd bent.”

Wat dat betreft zijn de play-offs wel bijzondere wedstrijden in Engeland, toch?

“De play-offs zijn hele andere wedstrijden dan in het reguliere seizoen. Je merkt aan alles dat de play-offs heel groot zijn: de fans, de werknemers, de staf, de spelers, de media. Ik denk dat je het beter merkt als je in Engeland bent. Het leeft echt heel, heel erg.”

Zaten jullie in de laatste wedstrijden van de competitie al een beetje met het hoofd bij de play-offs? De laatste drie gingen verloren, jij kreeg nog een wedstrijd rust.

“Ik denk het wel. Nadat we voor de play-offs geplaatst waren, hebben we de laatste wedstrijden ondermaats gepresteerd. Misschien ben je daar onbewust mee bezig, omdat je weet dat het daar om draait. De manager (Jonathan Woodgate, red.) heeft richting het einde van het seizoen de opstelling veranderd en de spelers die hij belangrijk achtte en veel minuten in de benen hadden rust gegeven. Ik wilde graag toch spelen, dat heb ik bij de manager aangegeven. Maar hij zei dat ik toch een stapje opzij moest doen, omdat hij me klaar wilde hebben voor de play-offs. Ik doe er veel aan om fit te blijven, met een privémasseur en een privéfysio. Natuurlijk hebben we veel wedstrijden gespeeld in de Championship, dus je merkt dat je in een meer vermoeiende fase komt. Het kan geen kwaad om rust te krijgen, maar ik wil iedere wedstrijd spelen.”

Daarmee heeft de manager je dus wel een mogelijke Man of the Match-award door de neus geboord.

“Haha, dat wel. Daar heb ik er dit seizoen al een aantal van, net als de prijzen voor doelpunt van de maand, speler van de maand en een plek in het team van het seizoen van de Championship. Individuele prijzen zijn altijd een erkenning dat je het goed doet. Het is ook in mijn ogen iets dat bewijst dat je het goed doet, dus voor mij persoonlijk is het wel belangrijk.”

‘Je merkt zo wel dat ze me bij het Nederlands elftal in de gaten houden’

Heb je nog plek op de schouw? Voor de beker die je krijgt bij het winnen van de play-offs, bijvoorbeeld?

“Er is genoeg plek en anders koop ik een grotere vitrinekast. Die beker moet er wel bij komen, want die mist nog.”

Je kunt bovendien voor het eerst in je carrière naar Wembley.

“Ja, inderdaad. Er mogen ook weer een x aantal fans in het stadion, dus dat maakt het nog wat mooier. Het zijn natuurlijk wel de wedstrijden waarvoor je leeft en de stadions waarin je wil spelen, dus ik kijk er naar uit als we daar terecht zou komen. Voor de clubs is het financieel gezien de grootste wedstrijd ter wereld. Er staat volgens mij tweehonderd miljoen op het spel, dus de finale van de play-offs is echt, écht heel groot.”

Jullie speelden afgelopen week in de heenwedstrijd van de halve finale al voor het eerst weer met tweeduizend fans. Gaf dat een extra lading aan die wedstrijd?

“Dat er weer fans in het stadion zaten, heeft een goed gevoel gegeven om de wedstrijd in te gaan. Ook al waren het maar tweeduizend mensen, dat is toch vrij minimaal. Je merkt toch het verschil: de adrenaline, de atmosfeer. De voorbereiding op de wedstrijd verandert, het is echt mooi dat de fans terug zijn en ik heb het persoonlijk enorm gemist. Ik hoop dat de stadions zo snel mogelijk weer volledig gevuld zijn. Fans geven toch een extra duw in de rug, je merkt het echt tijdens de wedstrijd wanneer je moe bent of scoort.”

Het vormt in de return daarentegen weer een extra uitdaging.

“Het is voor ons de eerste wedstrijd van het seizoen met uitfans, dus dat zal ook een andere lading geven. Wij hebben ons voordeel gehad en zij zullen hun voordeel er uithalen. Ik denk dat het altijd belangrijk is voor de winst te spelen. We hebben een goede ploeg, met veel talent en kwaliteiten. Ik zou niet inzien waarom je daar naartoe zou gaan om je voorsprong te verdedigen. Nee, ik ga er liever naartoe om de voorsprong uit te breiden. Op een gegeven moment moeten zij wel, dus ik verwacht dat er wel ruimtes zullen komen. Als we daar voordeel uit kunnen halen...”

Is het seizoen voor jou alleen geslaagd als jullie promoveren?

“Het is echt mijn primaire doel om met Bournemouth terug te gaan naar de Premier League. Mocht dat niet gebeuren, kun je het seizoen niet echt geslaagd noemen. Dat is echt het primaire doel van de club en de spelers. Zelf heb ik een goed seizoen, maar de terugkeer naar de Premier League zou de kers op de taart zijn. Om het seizoen echt honderd procent compleet te maken, moeten we wel promoveren. Daar gaan we alles aan doen, ik heb er alle vertrouwen én zin in.”