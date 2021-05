Noa Lang maakt indruk: ‘Hij heeft eigenlijk alles wat Zidane ook had’

Vrijdag, 21 mei 2021 om 10:48 • Yanick Vos • Laatste update: 10:58

Richard Witschge is diep onder de indruk van de kwaliteiten van Noa Lang. De oud-speler van onder meer Ajax en Barcelona kent de 21-jarige middenvelder goed vanuit hun gezamenlijke tijd bij Ajax, waar Witschge werkzaam is als assistent-trainer. Lang doet Witschge denken aan Zinédine Zidane, met wie hij samenspeelde bij Girondins de Bordeaux.

Lang hoefde bij Ajax niet te rekenen op een basisplaats onder trainer Erik ten Hag. De Amsterdammers besloten hem te laten gaan naar Club Brugge, waar hij grote indruk heeft gemaakt. Samen met Paul Onuachu (KRC Genk) en Raphael Holzhauser (Beerschot) is Lang genomineerd voor de titel Voetballer van het Jaar in de Pro League. Witschge vindt het mooi om te zien dat de jeugdinternational het goed doet bij Club Brugge, de club waarmee hij donderdag kampioen werd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Hij kan mensen uitspelen en hij heeft een steekpass”, vertelt Witschge in Warming Up, een podcast van Humberto Tan. Witschge speelde in Frankrijk samen met Zidane, die toen nog aan het begin van zijn loopbaan stond. Als hij terugdenkt aan die periode, ziet hij gelijkenissen tussen Zidane en Lang. “Ik vind hem een beetje een Zidane. Deze man is ook zo atletisch, snel en technisch. Hij heeft eigenlijk alles wat Zidane ook had. Ik hoop dat hij in zijn mind zo sterk is net zoals Zidane, die was ook altijd gefocust op voetbal. Keihard ervoor werken en doen. En ik hoop dat Noa dat kan volhouden.”

De Jong en De Ligt achterin bij Oranje

Witschge heeft hoge verwachtingen van het Nederlands elftal op het EK volgende maand. Hij denkt dat bondscoach Frank de Boer er bij afwezigheid van Virgil van Dijk goed aan doet om Frenkie de Jong centraal in de achterhoede op te stellen naast Matthijs de Ligt. “Hij heeft snelheid om het goed te maken”, aldus Witschge. “Hij is beste maatjes met De Ligt. Dan kan je Gravenberch altijd nog op zes zetten. De Jong kan altijd op het middenveld komen aan de bal, hij stormt toch wel op. Ik zou het doen als ik hem was. Hij leest het spelletje heel goed, hij is snel en kan daardoor alles herstellen. Hij kan een mannetje uitspelen zodat er op het middenveld op een extra man komt.”

“Het is jammer dat Van Dijk geblesseerd is, een rots in de branding en een echte leider”, aldus Witschge. “Frenkie de Jong is nu een van de beste spelers ter wereld. Hij heeft een mooie stijl waar ik van houd.” Ook van de negentienjarige Ajacied Ryan Gravenberch is Witschge onder de indruk. Hij zou hem graag op het middenveld van Oranje zien spelen. “Als je Frenkie en Gravenberch op het middenveld hebt, dan heb je wel wat staan. Zij kunnen mensen uitspelen waardoor een tegenstander problemen krijgt.”