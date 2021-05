Valbuena haalt schouders op na terugkeer Benzema: ‘Geen commentaar’

Mathieu Valbuena voelt er weinig voor om uitgebreid in te gaan op de terugkeer van Karim Benzema in de selectie van Frankrijk. Door het selecteren van de spits van Real Madrid voor het EK komt de naam van de middenvelder van Olympiacos ook weer naar voren, daar hij enkele jaren geleden betrokken was bij een schandaal rondom een sekstape. Benzema speelde door het hele gebeuren sinds 2015 niet meer voor Frankrijk, maar Didier Deschamps heeft hem er toch weer bijgehaald voor het EK.

"Of de bondscoach mij gebeld heeft? Nee, en ik verwacht niets van niemand", stelt Valbuena in duidelijke bewoordingen in gesprek met RMC Sport. "Als je in de top speelt, dan praat iedereen met je. Als je een beetje van de radar verdwijnt, verwacht je niets meer van niemand. Ik leef mijn leven hier en ik geniet van mezelf op het veld." De inmiddels 36-jarige Valbuena laat een mening over de tweede kans van Benzema bij de regerend wereldkampioen dan ook achterwege.

"Ik heb daar geen commentaar op", benadrukt de in Griekenland actieve routinier. "Als hij wat extra's brengt voor het Franse team, dan is dat des te beter voor les Bleus. Het is een keuze die de bondscoach heeft gemaakt. In mijn ogen zal Deschamps sowieso als winnaar uit de bus komen. Als het goed gaat, dan heeft hij het goed gedaan in een lastige situatie. Als Frankrijk minder presteert, zullen ze hem dat niet kwalijk nemen", aldus Valbuena.

Benzema speelde in 2015 voor het laatst een interland. De 33-jarige topschutter raakte destijds betrokken bij een sekstape-affaire. Hij zou er bij zijn voormalige collega-international Mathieu Valbuena hebben aangedrongen om de afpersers te betalen. De Real-spits werd met vier andere personen in staat van beschuldiging gesteld wegens zijn rol in de afpersingszaak. In 2014, toen Valbuena nog bij Olympique Marseille speelde, kwam een sekstape om onduidelijke redenen in handen van Karim Zenati, een jeugdvriend van Benzema. De aanvaller zou tegen Valbuena hebben gezegd dat hij tegen betaling bereid is om de bewuste tape te vernietigen.

Er is in de Franse media echter ook gesproken over het feit dat Benzema juist ook het slachtoffer was van Zenati, die in het criminele milieu verkeerde, een strafblad had en acht jaar in de cel doorbracht. Een international van Frankrijk steunde Benzema, al deed hij dat wel anoniem. "In mijn ogen heeft Karim niets verkeerd gedaan. Hij wilde Mathieu, die hij als een persoonlijke vriend beschouwde, helpen. Karim heeft Mathieu aangeraden om de afkoopsom te betalen. Ik vind het dus te gek voor woorden wat Karim nu overkomt."

Door de breed uitgemeten affaire werd Benzema buiten de nationale ploeg gehouden, waardoor de routinier het EK van 2016 en het WK van 2018 miste. Bijna zes jaar later is de situatie dus geheel anders, mede ook door zijn uitstekende prestaties in het shirt van Real. Benzema kwam dit seizoen tot 29 doelpunten in alle competities. Deschamps geeft hem nu dus een tweede kans. De topscorer van Real liet zich in het verleden via de sociale media meermaals negatief uit over de Franse bondscoach en bondsvoorzitter Noël Le Graët, maar dat lijkt nu geen issue meer te zijn voor de trainer van de EK-favoriet.