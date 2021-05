Fledderus gaat gesprek aan met Manchester City

AC Milan probeert de vraagprijs van Udinese voor Rodrigo De Paul te drukken. De topclub heeft een eerste bod gedaan, dat bestaat uit een geldbedrag plus de komst van buitenspeler Jens Petter Hauge. (La Gazzetta dello Sport)

De koopopties op huurlingen Per Bratveit en Miguel Ángel Leal worden niet gelicht, terwijl er met Alessio da Cruz nog gesproken wordt over zijn toekomst.