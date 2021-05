Penaltyheld Nick Olij: ‘Zenuwachtig? Waarom? Dit is toch alleen maar mooi?’

Vrijdag, 21 mei 2021 om 09:27 • Yanick Vos • Laatste update: 09:42

NAC Breda plaatste zich donderdagavond ten koste van FC Emmen voor de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs. Doelman Nick Olij werd de held van de Bredanaars door in de strafschoppenserie twee penalty's te keren. In onderstaande video vertelt de sluitpost hoe hij de penaltyserie heeft beleefd en op welke manier hij zich had voorbereid. Van het mooiste moment uit zijn loopbaan wil hij nog niet spreken, want dat moet aanstaande zondag tegen NEC volgen.

Olij: 'Het was niet best, maar ik heb mezelf kunnen laten zien'