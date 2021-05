Dick Lukkien: ‘Ik vind dat op dit niveau een strafschop gewoon binnen moet’

Vrijdag, 21 mei 2021 om 07:35 • Yanick Vos

FC Emmen-trainer Dick Lukkien is diep teleurgesteld nu hij met zijn ploeg is gedegradeerd uit de Eredivisie, zo laat hij blijken in onderstaande video. Tegen NAC Breda stond het na 120 minuten 1-1, waarna de ploeg van Maurice Steijn de strafschoppen beter nam. Keziah Veendorp en Sergio Peña misten hun strafschop namens Emmen. Lukkien verwijt het tweetal niets, maar is daarentegen wel van mening dat ‘een strafschop op dit niveau gewoon binnen moet’.

Lukkien aangeslagen na degradatie: 'Dit verdient Emmen niet'