Van Hooijdonk reageert op provocerende FC Emmen-fans: ‘Ik vond het wel leuk’

Vrijdag, 21 mei 2021 om 07:12 • Laatste update: 07:26

NAC Breda plaatste zich donderdagavond na strafschoppen ten koste van FC Emmen voor de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs. Sydney van Hooijdonk kwam als invaller binnen de lijnen en benutte zijn penalty in de strafschoppenserie. Tijdens het warmlopen had een aantal Emmen-fans het verbaal op hem gemunt, al werd de NAC-spits daar naar eigen zeggen niet warm of koud van, zo laat hij blijken in onderstaande video.

