Opstootjes tussen provocerende NAC-spelers en boze Emmen-fans na afloop

Vrijdag, 21 mei 2021 om 00:09 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:21

De heerlijke strijd tussen FC Emmen en NAC Breda om een plek in de Eredivisie had donderdag een smet op het einde. De ploeg van Maurice Steijn kwam als winnaar uit de strafschoppenreeks en de spelers vierden dat voor de neus van de fans van Emmen. Dat schoot bij een aantal fans in het verkeerde keelgat, ook omdat enkele spelers ogenschijnlijk provoceerden. Dankzij onder meer een sussende rol van Michael de Leeuw waren de gemoederen redelijk snel bedaard.

Na negentig en 120 minuten spelen stond er 1-1 op het scorebord door een treffer van Lex Immers en een eigen doelpunt van Ramon Hendriks. In de penaltyreeks bleek NAC de betere: 3-4. De nederlaag betekent dat FC Emmen volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie actief zal zijn. NAC maakt nog altijd kans op promotie naar de Eredivisie. De club speelt zondag om 18.00 uur thuis in de finale tegen NEC, dat met 3-0 van Roda JC Kerkrade won.

Meeslepend voetbalgevecht met een smet op het einde. De schermutseling tussen opgefokte Emmen-supporters en feestvierende NAC-spelers waarbij Michael de Leeuw van Emmen een prima sussende rol speelde. #emmnac pic.twitter.com/asInANQxTa — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) May 20, 2021

FC Emmen promoveerde in 2018 naar de Eredivisie en eindigde in de afgelopen seizoenen als veertiende en twaalfde, al werd dat tweede seizoen stopgezet door de coronacrisis. Dit seizoen eindigde de ploeg van Dick Lukkien als zestiende, waardoor het nacompetitie moest spelen.

En maar afvragen waarom de supporters op je provocaties in gingen. pic.twitter.com/1UKKTfZWxS — El Verdugo Calvo (@DennisEmmen) May 20, 2021