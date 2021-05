FC Emmen bezwijkt tegen NAC en degradeert na strafschoppen uit de Eredivisie

Donderdag, 20 mei 2021 om 23:41 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:03

FC Emmen is donderdagavond gedegradeerd uit de Eredivisie. Onder toeziend oog van 1200 toeschouwers op De Oude Meerdijk werd er na strafschoppen verloren van NAC Breda, dat zich plaatste voor de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs. In de reguliere speeltijd gaf het scorebord 1-1 aan, en na een doelpuntloze verlenging namen Noord-Brabanders de penalty’s beter: drie om vier treffers. Emmen keert na drie seizoenen op het hoogste niveau in Nederland terug naar de Keuken Kampioen Divisie, terwijl NAC zondag in de eindstrijd NEC Nijmegen treft.

Het was de thuisploeg die vanaf het eerste fluitsignaal nadrukkelijk de aanval zocht en in de vijfde speelminuut de eerste kans creëerde. Luka Adzic bereikte Michael de Leeuw met een lage voorzet vanaf de linkerkant, maar het schot van de spits smoorde in de kiem. NAC had duidelijk moeite met het spel van de Drenten, maar kwam na ruim een kwartier spelen toch verrassend op voorsprong. Thom Haye bediende met een uitstekende dieptebal de opkomende Ramon Hendriks. De linksback nam goed aan en gunde Lex Immers de kans om van dichtbij binnen te schieten: 0-1.



Wat een wereldpass van Thom Haye! NAC komt op voorsprong ?? ?? ESPN #?? #emmnac pic.twitter.com/zDY9VUtKWe — ESPN NL (@ESPNnl) May 20, 2021

Twee minuten na de openingstreffer hoopte Emmen een strafschop te krijgen, toen De Leeuw binnen het zestienmetergebied een duw kreeg van Dion Malone. Arbiter Allard Lindhout wuifde het appel echter resoluut weg. Vervolgens was NAC weer aan zet. Na een klein half uur spelen verstuurde Haye opnieuw een bal met veel gevoel richting El Allouchi, die vervolgens de zestien binnendribbelde maar zijn schot in het zijnet plaatste. Emmen, dat dreigend was maar weinig uitgespeelde kansen creëerde, kwam voor rust nog via Adzic in scoringspositie, maar doelman Nick Olij voorkwam de gelijkmaker.

Na de thee draaide Emmen de duimschroeven nog wat verder aan, maar het vizier stond niet op scherp bij de mannen die het moesten doen. Onder meer Kerim Frei verzuimde in de 53ste speelminuut een opgelegde kans te benutten na een combinatie met Sergio Peña en ook bij invaller Paul Gladon ontbrak het aan scherpte in de afronding. Ruim een kwartier voor tijd kreeg Lewis Fiorini een uitgelezen mogelijkheid om de bevrijdende 0-2 te maken; zijn inzet verdween echter rakelings naast. Het zou de middenvelder duur komen te staan.



? Emmen leeft weer, met nog 10 minuten te spelen valt de 1-1 binnen! ?? ESPN #?? #emmnac pic.twitter.com/GkNImjWfq0 — ESPN NL (@ESPNnl) May 20, 2021

Tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd kwam Emmen op gelijke hoogte. Caner Cavlan bezorgde vanaf de linkerkant van het veld een gevaarlijke voorzet in de doelmond van NAC. Nikolai Laursen ging het duel aan met Hendriks, die de bal het laatst raakte en zijn eigen sluitpost passeerde: 1-1. In het restant van de wedstrijd waren het met name de noorderlingen die aanspraak maakte op de winnende treffer, die overigens in de reguliere speeltijd niet meer gevonden werd.

In de verlenging veranderde er weinig aan het wedstrijdbeeld: Emmen bleef de boventoon voeren, terwijl NAC niet veel meer kon dan tegenhouden. Onder meer De Leeuw (schot naast), Cavlan (redding Olij) en Gladon (schot geblokt) deden een serieuze duit in het zakje, maar de pogingen leverden niet het gewenste resultaat op. In het tweede bedrijf van de verlenging knikte Gladon uit een hoekschop vanaf de rechterkant nog rakelings voorlangs. Uiteindelijk bleek de strafschoppenserie onvermijdelijk. Namens Emmen misten Keziah Veendorp en Sergio Peña. Malone wist zijn respectievelijke penalty niet te benutten namens de bezoekers, maar El Allouchi schoot de vijfde en laatste overtuigend binnen: 3-4.