Lang en Vormer loodsen Club Brugge naar zeventiende landstitel

Donderdag, 20 mei 2021 om 22:49 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:00

Club Brugge is donderdagavond voor de tweede keer op rij en de derde keer in vier jaar tijd landskampioen van België geworden. Het team van trainer Philippe Clement speelde met 3-3 gelijk bij aartsrivaal Anderlecht en heeft daardoor drie punten meer dan het KRC Genk van trainer John van den Brom. Zondag staan de clubs nog wel tegenover elkaar, maar de stand in de reguliere competitie gaat dan voor het onderlinge resultaat of het doelsaldo in de play-offs. Het is landstitel nummer zeventien voor de Bruggelingen.

Een droomstart in het Lotto Park voor Club, dat in het oranje uitshirt speelde én met Noa Lang en Ruud Vormer in de basis aantrad: na dertien minuten verscheen al de 0-1 op het scorebord in Brussel. Het was Hans Vanaken die trefzeker was na mooi voorbereidend werk van Noa Lang en Charles De Ketelaere.

De Bruggelingen controleerden de wedstrijd in het restant van de eerste helft, maar op slag van rust viel uit het niets de gelijkmaker van Anderlecht. Lukas Nmecha maakt de 1-1 met een hele fraaie panenka vanaf elf meter, na een ongelukkige handsbal van Clinton Mata na een hoekschop. Zo ging Anderlecht, waar Bart Verbruggen onder de lat stond, als morele winnaar de rust in.

Negen minuten na rust kwam Club Brugge opnieuw op voorsprong. Vanaken kopte fraai raak en opnieuw kwam de voorzet van De Ketelaere. Enkele minuten later viel al de derde treffer van blauw-zwart: na een heerlijke één-twee met Vormer maakt Lang er met een gekruist schot in de linkerhoek 1-3 van. Het bleef echter dankzij de twintigste treffer van Nmecha in alle competities, na 65 minuten, nog lang spannend.

Anderlecht kwam zes minuten voor tijd bijna weer op gelijke hoogte na een vrije trap van Adrien Trebel. Michael Murillo kon de bal bij de tweede paal in het doel werken, maar zijn treffer werd terecht afgekeurd voor buitenspel. In de extra tijd viel alsnog de 3-3 door een doelpunt van Jacob Bruun Larsen. Tahith Chong en Stefano Denswil bleven negentig minuten op de bank; Bas Dost viel vlak voor tijd in voor De Ketelaere.

Voor Vormer, die donderdag zijn 46e wedstrijd van het seizoen speelde, is het zijn vierde Belgische titel in zeven seizoenen bij Club Brugge. Lang staat na 38 wedstrijden op 17 treffers en 11 assists en kreeg voor de wedstrijd al te horen dat hij een van de drie kandidaten is voor de titel Speler van het Jaar in de Jupiler Pro League. Raphael Holzhauser (Beerschot) en Paul Onuachu (KRC Genk) zijn de andere kandidaten.