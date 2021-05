Grote verrassing in indrukwekkende EK-selectie van Portugal

Donderdag, 20 mei 2021 om 22:18 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:42

Pedro Gonçalves is de grote verrassing in de selectie van Portugal voor het komende EK. De aanvallende middenvelder van landskampioen Sporting Portugal speelde nog nooit een A-interland en heeft slechts twaalf jeugdinterlands achter zijn naam staan. Gonçalves, die in september pas zijn debuut voor Portugal Onder-21 maakte, was goed voor 23 doelpunten in het voorbije seizoen en werd daarmee topscorer van de competitie.

Francisco Trincão is een van de opvallende afwezigen. De aanvaller van Barcelona is het voornaamste slachtoffer van de geweldige voorhoede waarover bondscoach Fernando Santos kan beschikken. De afwezigheid van de geblesseerde Pedro Neto van Wolverhampton Wanderers was al ingecalculeerd. Opvallend is ook het feit dat er slechts drie centrale verdedigers in de selectie zitten: José Fonte, Pepe en Rúben Dias, naast vier vleugelverdedigers.

Boegbeeld Cristiano Ronaldo behoort uiteraard tot de selectie: het wordt voor de vedette alweer zijn negende eindtoernooi, na vier EK’s en vier WK’s, afgezien van de Confederations Cup en de Nations League. Portugal speelt in Groep F tegen Hongarije (15 juni, Boedapest), Duitsland (19 juni, München) en Frankrijk (23 juni, Boedapest).

De volledige selectie van Portugal:

Doel: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Granada)

Verdediging: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers), José Fonte (Lille OSC), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting Portugal), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund).

Middenveld: Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), João Palhinha (Sporting Portugal), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton Wanderers), Renato Sanches (Lille OSC), Sérgio Oliveira (FC Porto), William Carvalho (Real Betis).

Aanval: Pedro Gonçalves (Sporting Portugal), André Silva (Eintracht Frankfurt), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus ), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Guedes (Valencia), João Félix (Atlético Madrid) en Rafa Silva (Benfica).