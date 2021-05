‘Groot fan’ Hans Kraay junior tipt scouts in de Eredivisie: ‘Heerlijke backs’

Donderdag, 20 mei 2021 om 22:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:16

Hans Kraay junior is erg gecharmeerd van Bart van Rooij en Souffian El Karouani. In de studio van ESPN komt de analist na afloop van de Keuken Kampioen Play-Off tussen NEC Nijmegen en Roda JC Kerkrade (3-0) woorden tekort om het optreden van de rechts- en linksback van de Nijmegenaren te beschrijven en tipt hij beide namen bij de subtop in de Eredivisie.

“Zij hebben wel laten zien hoe je compact moet verdedigen”, opent de geïmponeerde Kraay over het spel van NEC. “Zij kunnen gewoon echt heel goed verdedigen. In Nederland vinden wij ‘verdedigen’ een heel vies woord. Maar ik heb het na de overwinning op Almere City FC (0-4) ook al gezegd: ze doen het gewoon heel erg goed. En dan doen ze het ook nog eens zonder mensen in elkaar te schoppen.”

“Ze hebben daarnaast ook nog eens twee héérlijke backs: De Rooij en El Karouani”, vervolgt de voormalig trainer. “Ik denk dat als de clubs in subtop of in de middenmoot van de Eredivisie goed scouten en een opkomende rechts- of linksachter zoeken, dat ze bij hen uitkomen. Het zijn echt potentiële Eredivisie-spelers”, aldus Kraay, die ook onder de indruk was van Jordy Bruijn. Kees Kwakman is overigens van mening dat het beter is om eerst twee of drie jaar succesvol te zijn in de Keuken Kampioen Divisie, alvorens de stap kan worden gemaakt naar het hoogste niveau in Nederland.



"Goedemorgen! Schiet hij die even binnen zeg" ???? ?? ESPN #?? #necrod pic.twitter.com/whbc3Wq89z — ESPN NL (@ESPNnl) May 20, 2021

Voor de camera van ESPN werd De Rooij door verslaggever Jan Joost van Gangelen geconfronteerd met de uitspraken van ‘groot fan’ Kraay. De rechtervleugelverdediger, die de score opende in De Goffert, was erg gevleid door de complimenten. “Ik heb niet eens gekeken, maar ik raakte hem wel heel lekker. Echt vol op de wreef”, besluit Van Rooij, die dit seizoen vier assists verzorgde en vijfmaal trefzeker was. De treffer werd ingeleid door Bruijn, die met een diagonale en hoge pass Van Rooij bediende. Hij had op de hoek van het zestienmetergebied een perfecte aanname in huis en vond vervolgens met een ongenadig hard schot de rechterkruising.