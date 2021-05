Captain Kees Luijckx wordt na half uur gewisseld: ‘Het voelt respectloos aan’

Donderdag, 20 mei 2021 om 21:38 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:51

Kees Luijckx heeft donderdag mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Roda JC Kerkrade gespeeld. Het team van Jurgen Streppel ging uit bij NEC in het kader van de halve finales van de Keuken Kampioen Play-offs met 3-0 onderuit. Voor Luijckx zat het duel er zelfs al na ruim een half uur spelen op: de verdediger kreeg een gele kaart en werd daarna snel gewisseld door Streppel. “Het voelt respectloos aan”, stelde de aanvoerder na afloop.

“Het is zonde, ik was graag zondag naar de finale gegaan. Niet dat het verschil heeft gemaakt, maar het is gewoon ontzettend balen”, vertelde Luijckx in gesprek met ESPN. De captain wist ook niet waarom hij na 37 minuten moest plaatsmaken voor Stefano Marzo. “Nee, ik weet het nog niet. Ik had wel een gele kaart, maar ik heb wel vaker een gele kaart. Met mijn ervaring moet je gewoon blijven staan.”

?? ?? Aanvoerder Kees Luijckx kreeg na een half uur geel, hij werd daarna snel gewisseld door Streppel en is daar niet blij mee. "Voor mij voelde dat heel respectloos aan, zo'n wissel" — ESPN NL (@ESPNnl) May 20, 2021

“Het is gewoon jammer dat het zo eindigt. Als je nat gaat, dan wil je helemaal natgaan. Maar niet na een half uur. Dat wil geen enkele speler”, vervolgde Luijckx, die een godverdomme niet kon onderdrukken. “Je moet je band afdoen en ze zingen nog: ‘Keessie bedankt." Jan Joost van Gangelen vroeg of het een gênant moment was. "Ja, gênant is het wel.” Luijckx, 35 jaar, weet nog niet waar zijn toekomst ligt. Hij heeft een aflopend contract. “Als je nu in mijn hart kijkt, zie je dat ik helemaal klaar ben. Maar dat ga ik niet zeggen. Ik wil rustig naar huis gaan, alles laten bezinken en verder kijken.”

Luijckx ontkende niet dat stoppen ook een mogelijkheid is, al heeft hij maandag ook een gesprek. De veteraan wilde echter niet zeggen met welke club. “Ik ga nadenken over mijn toekomst. Ik ben geen Arjen Robben. Niemand hoeft er bovenop te zitten. Ik wil plezier in voetbal hebben en dat vind ik het allerbelangrijkste.” Luijckx speelde dit seizoen 36 duels voor de Limburgers, waarvan 32 in de basis. Hij scoorde vijf keer.