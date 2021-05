Woeste FC Utrecht-fans kondigen demonstratie in Rotterdam aan

Donderdag, 20 mei 2021 om 20:48 • Daniel Cabot Kerkdijk

Als het aan de KNVB en Feyenoord ligt, wordt het duel tussen het team van Dick Advocaat en FC Utrecht om een Europees ticket zondag om 12.15 uur afgewerkt. Dit in verband met het Eurovisie Songfestival, dat zaterdag plaatsvindt, waardoor Rotterdam niet voldoende politie op de been kan brengen voor twee evenementen tegelijk. Het woedende FC Utrecht heeft vrijdag een kort geding tegen de KNVB aangespannen en ook fans zijn woest. “Ik ben boos, heel boos. En met mij denk ik wel tienduizend andere supporters”, zegt Teun den Hartog, voorzitter van de supportersvereniging.

Volgens de reglementen zou FC Utrecht een overwinning van 0-3 toegewezen moeten krijgen als de thuisclub op de oorspronkelijke datum geen geschikte tijd en locatie kan vinden. FC Utrecht betreurde vorig seizoen ook al een besluit van de KNVB, dat het seizoen vanwege corona eerder had beëindigd. De club hoopte af te dwingen dat het de bekerfinale tegen Feyenoord alsnog kon spelen, maar werd niet in het gelijkgesteld. Utrecht voelde zich ook benadeeld over hoe de Eredivisie werd afgesloten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Willem II mocht als nummer vijf van de Eredivisie aan de voorronde van de Europa League deelnemen terwijl FC Utrecht met een wedstrijd minder gespeeld en een beter doelsaldo maar drie punten minder had dan de Tilburgers. Er heerst bij de club en onder supporters dan ook onbegrip over de verplaatsing. “Weer is het de grote club met vriendjes bij de KNVB, die bevoordeeld wordt. Iets anders kan ik er niet van maken”, zegt Den Hartog in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Feyenoord heeft de kans gehad om te reageren op de speeldata en heeft dat niet gedaan.”

“Omdat ze dachten wel even derde te worden. Nu wordt de speeldag tegen alle reglementen in tóch aangepast. Onbegrijpelijk. Het is een corrupte bende.” Den Hartog voorziet dat het besluit voor veel ellende gaat zorgen. “Voor supporters van FC Utrecht is dit de druppel. Nu gaat er echt wat gebeuren. Dat is geen dreigement, dat is hoe wij erin staan. Na vorig jaar en nadat de KNVB eerder al een minuut stilte na de tramaanslag afwees. We worden gewoon weer in onze bek getuft. Wat heeft de KNVB tegen Utrecht?”

De supportersvereniging heeft een demonstratie met 250 mensen in Rotterdam aangekondigd, voorafgaand aan de wedstrijd zondag. In de halve finales rekende FC Utrecht woensdag af met FC Groningen (1-0), Feyenoord versloeg Sparta Rotterdam (2-0). De winnaar van de finale plaatst zich voor de tweede voorronde van de Conference League. Bij het duel in De Kuip mogen 6.500 Feyenoord-supporters aanwezig zijn.