NEC mede dankzij werelddoelpunt dicht bij terugkeer naar Eredivisie

Donderdag, 20 mei 2021 om 20:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:40

NEC Nijmegen heeft zich donderdagavond geplaatst voor de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs. In De Goffert kregen de Nijmegenaren visite van Roda JC Kerkrade, dat onder toeziend oog van 1500 toeschouwers verslagen werd: 3-0. De mooiste treffer van de avond kwam van de voet van Bart van Rooij, die met een snoeihard voor de openingstreffer zorgde. De finale wordt op 23 mei afgewerkt tegen de winnaar van de ontmoeting tussen FC Emmen en NAC Breda. NEC, dat als vijfde eindigde in de reguliere competitie, zal sowieso als uitploeg aantreden in de eindstrijd.

De ploeg van trainer Rogier Meijer was uiterst effectief en vond al voor het verstrijken van de zesde speelminuut de openingstreffer. Vanaf de linkerkant van het veld vond Jordy Bruijn met een diagonale en hoge pass Van Rooij. De rechtsback had op de hoek van het zestienmetergebied een perfecte aanname in huis en vond vervolgens met een ongenadig hard schot de rechterkruising: 1-0. Roda was duidelijk onder de indruk van de openingstreffer en slaagde er zelden gevaarlijk te worden.



Halverwege het eerste bedrijf kreeg NEC tot tweemaal toe de kans om de score te verdubbelen. Eerst hoopte Rangelo Janga te profiteren van een fout in het uitverdedigen van Benjamin Bouchouari, maar de spits had het vizier niet op scherp staan en schoot naast. Vervolgens lag de lat een treffer in de weg. Wederom ging het bij Roda mis in de opbouw van achteruit, waardoor Janga in scoringspositie kwam maar via het been van Robert Klaasen het houtwerk raakte.

Vijf minuten voor het rustsignaal zorgden de bezoekers voor het eerst voor serieus gevaar. Na een fraaie dribbel gaf Bouchouari een strakke voorzet voor het vijandige doel; er stond echter niemand die het laatste zetje kon geven. Aan de overzijde viel op slag van rust wel een treffer. Bruijn mocht op de rand van het zestienmetergebied aanleggen voor een vrije trap, waaruit hij via de vingertoppen van doelman Jan Hoekstra de paal trof. In de rebound stond Janga klaar om op koelbloedige wijze de 2-0 aan te tekenen.

Na de thee was het Roda dat zich voor het eerst liet zien. Erik Falkenburg kreeg zijn voet tegen een voorzet vanaf de linkerkant, maar doelman Mattijs Branderhorst reageerde alert en bracht redding. Na een uur spelen gooide NEC de wedstrijd in het slot. Na de uittrap van Branderhorst bediende Janga met een doorkopbal Jonathan Okita, die Kees Luijckx te snel af was in een sprintduel. Vervolgens omspeelde de rechtsbuiten ook de ver uitgekomen Hoekstra en schoof hij in een leeg doel de 3-0 binnen. Trainer Jurgen Streppel hoopte nog een doorbraak te forceren met een driedubbele wissel; ook Ali Messaoud, Fabian Serrarens en Niek Vossebelt konden echter niets meer aan de stand veranderen. In de slotminuut van de reguliere speeltijd raakte Thomas Beekman nog de lat na een fraaie steekbal van Bruijn.