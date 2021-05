‘Die man dacht dat Edwin van der Sar een slechte grap maakte’

Donderdag, 20 mei 2021 om 19:49 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:59

Ajax zit in een mediation-traject met De Arena en de gemeente Amsterdam over de koop van de Johan Cruijff ArenA. Het in eigen beheer hebben van de thuishaven biedt logischerwijs commercieel veel meer mogelijkheden. Voorafgaand aan de coronacrisis verdiende Ajax alleen geld aan de kaartverkoop. “Niet met de restaurants en catering, niet met het parkeren”, somt commercieel directeur Menno Geelen op.

“In 2018/19 werden we kampioen en haalden we de halve finale van de Champions League en de finale van het bekertoernooi. De afdracht die Ajax toen in het hele seizoen bij elkaar van de catering kreeg, bedroeg, hou je vast, 150 duizend euro”, geeft Geelen in gesprek met weekblad Voetbal International als voorbeeld. “En dat dus met 25 keer een uitverkocht huis.”

“Toen Edwin van der Sar dit vertelde aan zijn collega van Tottenham Hotspur, dacht die man dat er een slechte grap werd gemaakt.” Een steenrijke clubeigenaar uit het buitenland zou uitkomst kunnen bieden, maar Geelen blijft dan liever baas in eigen huis. “En de bijdrage die wij als commerciële afdeling bij Ajax kunnen leveren is veel tastbaarder en daardoor ook veel dankbaarder. Met de sponsorinkomsten zijn wij in een paar jaar tijd gegroeid van 22 naar 36 miljoen euro.”

“Mede daardoor heeft Marc Overmars spelers kunnen aantrekken die andere clubs zich niet konden veroorloven. Reken maar dat dat enorm motiverend werkt voor mij en mijn directe collega’s.” Naast het ontbreken van een sjeik en een eigen stadion heeft Ajax ook te maken met lage televisie- en mediagelden: negen miljoen euro. Om enigszins gelijke tred te houden met de grotere competities zijn de UEFA-gelden daarom van groot belang. “Als speler, fan of medewerker van Ajax wil je in eerste instantie gewoon kampioen worden, dat stemt blij en trots.”

“Maar daarnaast helpt een kampioenschap je vooral in de ontwikkeling van het plan. We zijn met Ajax bezig om aan te haken bij de Europese top, daarvoor is kampioen worden een randvoorwaarde, want daardoor speel je volgend seizoen sowieso Champions League”, benadrukt Geelen.