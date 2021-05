‘Je krijgt vragen over hoe het was tegen Frenkie de Jong en De Ligt te spelen'

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Daan Klomp, die bij het Canadese Cavalry FC zijn eerste buitenlandse avontuur beleeft.

Als het beeld aanschiet, verschijnt Daan Klomp lachend in beeld. Achter hem schijnt de ochtendzon - het is op dat moment kwart over acht ’s ochtends in Canada, acht uur eerder dan in Nederland - zijn appartement in Spruce Meadows binnen. “Het weer is vandaag prima. Maar dat is nog erger dan in Nederland, het kan in kwartier omslaan”, lacht Klomp, nadat hij even heeft omgekeken om het weer te bekijken. “De zomers schijnen hartstikke mooi te zijn, je hebt heel veel zonuren hier. Alleen zijn de winters niet te doen, daarom is de competitie ook zo ingedeeld. We beginnen normaal gesproken in mei en spelen tot halverwege november, zodat je in de winter niet hoeft te spelen.” Normaal gesproken, dus niet tijdens een coronapandemie. Klomp is inmiddels al ruim een maand in Canada en weet nu pas ongeveer wanneer het seizoen van 2021 zal beginnen.

De Canadian Premier League heeft vorige week besloten dat het de bedoeling is dat het seizoen halverwege juni of begin juli wordt afgetrapt. Op één plek, in een zogenaamde bubbel. Zonder fans. Maar mét de ambitie om tijdens het ‘gewoon’ 28 wedstrijden tellende seizoen terug te keren naar een normale situatie met thuis- en uitwedstrijden in gevulde stadions. “Heel veel teams zijn nog niet aan het trainen. Een stuk of vier, pas. Wij zijn al wel een tijdje bezig, omdat onze staat Alberta ons vrijverklaard heeft. Dan zouden wij een oneerlijke voorsprong hebben op de rest, dus het is nog even de vraag hoe het gaat verlopen”, legt Klomp uit. Cavalry kan blijven trainen, ondanks dat er onlangs in Alberta een nieuwe lockdown werd afgekondigd. “De terrassen en de winkels waren open, maar dat is nu weer dicht. Zodra er maar een paar besmettingen bij komen, is het chaos. Ze mogen ook per staat bepalen wat ze doen. Toronto en Ontario zitten al langer in lockdown.”

Dat de aanpak van het coronavirus in Canada vrij streng is, ondervond Klomp aan den lijve toen hij het Zeeuwse Burgh-Haamstede verliet met als bestemming Calgary. “De hele reis hier naartoe was een flinke”, zegt Klomp met licht gevoel voor understatement. Met zijn Engelse ploeg- en inmiddels huisgenoot Tom Field stapte hij begin maart op Schiphol op het vliegtuig. “Om hier te komen hebben we eerst twee weken in Turkije moeten verblijven, omdat Canada en Amerika geen directe vluchten vanuit Europa toelaten. Europa is een rode zone en Turkije is in dat opzicht Azië. Dus we zijn van Amsterdam naar Istanbul gevlogen, vervolgens van Istanbul naar Antalya. Daar hebben we twee weken in quarantaine gezeten. Daarna konden we terug naar Istanbul, van Istanbul naar Chicago, van Chicago naar Denver en toen van Denver naar Calgary. Eenmaal in Canada moesten we hier ook nog twee weken in quarantaine.”

Klomp aan de bal namens Helmond Sport, voor wie hij vorig seizoen twintig wedstrijden speelde.

Maar vier weken nadat hij Zeeland verliet, stond Klomp voor het eerst op het trainingsveld bij Cavalry. “Het bevalt goed, het is lekker om weer bezig te zijn en deel van een groep uit te maken. Alleen dat geeft al voldoening”, glimlacht Klomp. De 22-jarige centrumverdediger speelde voor vv De Bevelanders en JVOZ, voordat hij in de jeugdopleiding van NAC Breda terechtkwam. Na tien wedstrijden in de hoofdmacht - waarvan negen in de Eredivisie - en huurperiodes bij TOP Oss en Helmond Sport liep zijn contract vorige zomer af. Daarna gingen er zes à zeven maanden voorbij waarin Klomp zonder club zat. “Natuurlijk weet je hoe de situatie is, de clubs hebben minder te besteden. Maar ik had wel verwacht dat het sneller zou gaan, al ben ik blij dat ik geduld gehad heb. Dat betekent niet dat ik niet aan mezelf getwijfeld heb. Ik ben ook wel serieus naar andere dingen gaan kijken. Een amateurclub vinden en doorgaan met mijn studie bedrijfskunde, bijvoorbeeld. Het was niet de makkelijkste periode.”

Klomp bleef met een personal trainer voor zichzelf trainen zodat hij fit zou zijn zodra een club zich bij hem meldde en voerde gesprekken met clubs uit Finland en Noorwegen. “Zij spraken een beetje gebrekkig Engels, waardoor het gevoel wat minder goed was om richting het buitenland te gaan. Op zich heb ik goede verhalen gehoord over Noorwegen en Finland, het zijn natuurlijk goede landen. Maar de klik en het gevoel die ik bij Cavalry had, was er niet echt.” Via in Europa opererende scouts annex zaakwaarnemers verscheen Klomp op de radar bij Cavalry. “Zij worden benaderd door de Canadese competitie om in Europa op zoek te gaan naar spelers. Zo zijn ze bij mij uitgekomen. Ze geven die spelers door aan de league en Cavalry had een centrale verdediger nodig. Uiteindelijk heb ik een Nederlandse zaakwaarnemer het laten doen. Het heeft allemaal wel even geduurd, want ik werd in november benaderd en heb in januari pas getekend. Ik heb voor een maand gedacht dat het van de baan was.”

“Toen ik tekende, heb ik me goed ingelezen. Want op het moment dat ze me benaderden, had ik er weinig weet van.” Nee, Klomp moet wel bekennen dat hij een jaar geleden misschien niet had gedacht dat hij nu in Canada zou spelen. Tussen 1992 en 2019 had Canada eigenlijk niet eens een professionele voetbalcompetitie. Maar het voetbal is de afgelopen tijd bezig aan een inhaalslag in Canada. Het nationale team presteert steeds beter en heeft met Alphonso Davies de beschikking over een absolute sterspeler. “Je merkt dat ze in de jeugd nog een beetje achterlopen op het Europese voetbal. Maar de sport is heel populair onder de jongeren, dus ik denk dat het heel snel kan gaan groeien. IJshockey staat natuurlijk met stip op één, maar ik hoor dat soccer de snelst groeiende sport is. Alle faciliteiten en mogelijkheden zijn er om te groeien. Ze zijn er heel erg mee bezig, dat merk je op social media. Corona gooit wel een beetje roet in het eten, maar er is veel publiciteit voor de competitie. Binnen een paar jaar kan hier wel een aardige competitie komen.”

Daardoor wil men in Canada ook alles weten van de ervaringen van Klomp in de Eredivisie. Zo stond hij in het seizoen 2018/19 bijvoorbeeld twee keer op het veld tegen het Ajax dat destijds de halve finale van de Champions League haalde. “Je krijgt wel de vragen over hoe het was om tegen Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt te spelen. Ze willen wel weten hoe het niveau is, welke druk je voelt. Dat is alleen maar leuk. Ik ben pas 22, de grote erkenning moet eigenlijk nog komen. Het was mooi om tegen die jongens te spelen en daaraan te mogen ruiken”, antwoordt hij bescheiden. “We hebben een Engelse trainer (Tommy Wheeldon, red.), dus het Europese voetbal begint hier al een beetje erin te komen. Ik heb best veel beelden gekeken van vorig seizoen, maar het blijft moeilijk om het niveau in te schatten. Ik kan hier wel redelijk mee, het trainen gaat lekker.”

Klomp tijdens een training bij Cavalry. (Foto: Cavalry FC Media)

Naast de snel groeiende competitie, vormden de kwaliteit van leven en het avontuur in Canada een motivatie voor de keuze van Klomp. In zijn eerste weken bracht hij bijvoorbeeld een bezoek aan Banff, een nationaal park in de Rocky Mountains. “Dat soort dingen trekken me wel aan. We zitten al op een kilometer hoogte en we hebben bijna uitzicht op de bergen. De eerste weken waren pittig wat dat betreft. Als ik thuiskwam na de training, had ik hoofdpijn. Tijdens de training heb je het gevoel dat je niet even op adem kunt komen. Je longen branden. Het is daarom fijn dat we in de quarantaine wel een beetje mochten trainen. Een rondje hardlopen, bijvoorbeeld. Daardoor begonnen we niet helemaal zonder conditie aan de trainingen.”

Klomp kan niet wachten tot het seizoen in de Canadian Premier League van start gaat. “Je hebt in Canada zelf zes verschillende tijdzones, dus het is iets om rekening mee te houden als de competitie begint. Op het schema van twee jaar geleden zag ik dat ze in zes of zeven dagen drie wedstrijden hadden, waarvan twee uit. Dan zit je ook nog met tijdsverschil, dus dan is het best wel pittig. Het is dan alleen herstellen en op naar de wedstrijd. Het is op zich ook wel gaaf om mee te maken, om zoveel verschillende plekken te bezoeken”, zegt hij. Daar moeten als het aan Klomp ligt de komende jaren nog de nodige plekken in Noord-Amerika bij komen. Hij heeft in ieder geval voor drie jaar bij Cavalry getekend. En daarna? “Ze hebben hier goede connecties met de MLS en de USL, dus dat maakt de stap naar de Verenigde Staten straks kleiner. Ik hoop mezelf hier te kunnen ontwikkelen, om daarna de stap naar de MLS te maken.”