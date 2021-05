‘Alle seinen staan op groen’ voor overgang van Guus Til naar Feyenoord

Donderdag, 20 mei 2021 om 17:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:30

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Guus Til terugkeert op de Nederlandse velden. De middenvelder, die twee jaar geleden voor achttien miljoen euro door Spartak Moskou werd overgenomen van AZ, is dichtbij een overgang naar Feyenoord. Zijn huidige trainer bij SC Freiburg, Christian Streich, gaf donderdag op de persconferentie aan dat Til niet langer bij de Duitse club blijft, terwijl ook zijn zaakwaarnemer rekening houdt met een snel akkoord met de Rotterdammers.

De Telegraaf wist dinsdag te melden dat Feyenoord een miljoen euro betaalt voor de tijdelijke komst van Til. Naast de torenhoge huursom neemt Feyenoord ook het volledige salaris van de 23-jarige middenvelder over. "Vooralsnog is er geen akkoord vanuit Rusland, maar alle lichten staan op groen", geeft zaakwaarnemer Bert van Dun aan tegenover Voetbalzone. "Zodra Spartak akkoord is verwacht ik dat het snel rond komt." De aanvallende middenvelder ligt bij Spartak Moskou nog vast tot medio 2023 en lijkt spoedig voor een jaar te gaan bijtekenen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Streich lichtte donderdagmiddag een tipje van de sluier op, toen de oefenmeester van Freiburg tijdens de persconferentie werd gevraagd naar de situatie rond Til. "Guus Til zal ons verlaten", vertelde de trainer. "Het lijkt erop dat hij naar een club kan waar hij perspectief heeft. Het is jammer dat hij bij ons nauwelijks heeft gespeeld, maar hij heeft heel veel bijgedragen." Til wist tot dusver zowel bij Spartak als bij Freiburg niet te overtuigen. In Rusland kwam hij tot slechts 24 wedstrijden, terwijl hij in de Bundesliga bleef steken op één basisplaats en zeven invalbeurten.

Advocaat noemde Til dinsdag voorafgaand aan de play-offwedstrijd tegen Sparta Rotterdam 'een goede aanwinst'. De trainer verklapte dat hij in de winter zelf ook probeerde om de voormalig middenvelder van AZ naar De Kuip te halen. "Ik ben er zelf een half jaar geleden ook mee bezig geweest. Toen vond hij het nog te vroeg om zo snel weer terug te keren van Rusland naar Nederland. Nu is het een half jaar later en kent hij de trainer (Arne Slot, red.) goed, dus vindt hij de tijd wel rijp."