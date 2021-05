Matthijs de Ligt spreekt winnaar toe: ‘Ik weet wat voor opstapje dit is’

Donderdag, 20 mei 2021 om 18:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:54

De winnaars van de individuele Gouden Kampioensschilden voor de Beste Speler, Keeper, Trainer en Talent van de Keuken Kampioen Divisie zijn bekend. Robert Mühren (SC Cambuur) is uitgeroepen tot Beste Speler van het seizoen, terwijl Jay Gorter (Go Ahead Eagles) verkozen is tot Beste Keeper. SC Cambuur-trainer Henk de Jong en FC Volendam-verdediger Micky van de Ven ontvangen het Gouden Kampioensschild als respectievelijk Beste Trainer en Beste Talent van het seizoen. Mühren ontving als topscorer van de competitie nog een extra Gouden Kampioensschild.

De uitslagen van de verkiezing ‘Beste Speler’ en ‘Beste Keeper’ zijn gebaseerd op stemmen van de trainers en aanvoerders van alle Keuken Kampioen Divisie-clubs én op stemmen van de fans. De winnaars in de categorieën Beste Trainer en Beste Talent zijn uitsluitend gekozen door de trainers en aanvoerders van alle Keuken Kampioen Divisie-clubs. ESPN-presentactrice Fresia Cousiño Arias ging afgelopen week op pad met een special Keuken Kampioen-foodtruck om de winnaars van de Gouden Schilden te verrassen en dat leverde bijzondere uitreikingen op.

Zo werd Van de Ven toegesproken door zijn grote voorbeeld Matthijs de Ligt. De verdediger van Juventus zette eveneens als centrale verdediger zijn eerste stappen in het betaald voetbal in de Keuken Kampioen Divisie. Een videoboodschap van De Ligt werd uitgezonden in het Kras Stadion van Volendam, nadat de spelers van de club al een erehaag hadden gemaakt voor de twintigjarige Van de Ven. "Matthijs de Ligt hier! Gefeliciteerd met je Gouden Schild. Ik weet wat voor mooi opstapje dit is naar een mooie carrière. Groetjes, Matthijs", zei De Ligt tegen zijn collega-verdediger. Ook columnist Frank Heinen sprak een boodschap in.

Mühren sleepte met zijn 38 doelpunten niet alleen de titel voor Topscorer binnen, maar is ook uitgekozen tot Beste Speler van het seizoen. Hij werd verrast met een muurschildering bij zijn amateurclub RKAV Volendam. De Beste Keeper van de Keuken Kampioen Divisie, Jay Gorter, kreeg een tastbare herinnering aan het record dat hij dit seizoen neerzette door 25 keer ‘de nul te houden’ in één seizoen. Ook Henk de Jong viel in de prijzen. Hij is door collega-trainers en aanvoerders verkozen tot Beste Trainer en werd verrast met een videobericht van onder andere Arne Slot, Wim Jonk, Regillio Vrede, Rogier Meijer en Hans Nijland. De onaangekondigde uitreiking zorgde voor de nodige emoties bij De Jong: "Dit doet mij echt iets. Ongelooflijk onverwacht. Ik dacht dat iedereen hier was voor Robert Mühren, maar de selectie wist het dus gewoon."