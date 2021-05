Cercle Brugge ontroert met nieuw contract in alle stilte voor Van Damme

Donderdag, 20 mei 2021 om 17:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:28

Miguel Van Damme heeft zijn contract bij Cercle Brugge eerder dit jaar met een seizoen verlengd. De nieuwe verbintenis is in alle stilte ondertekend, daar Cercle niet groot met het nieuws naar buiten wenste te treden. De 27-jarige doelman vecht al jaren tegen leukemie en het is nog maar de vraag is of hij ooit volledig zal genezen. Van Damme laat zich de afgelopen dagen weer zien in het krachthonk en op het veld van de Belgische club.

Vorig jaar werd bij de onfortuinlijke doelman voor de vierde keer leukemie vastgesteld, waardoor hij inmiddels ruim vier jaar tegen de ziekte strijdt. Net op het moment dat hij aan de beterende hand was en plannen maakte om opnieuw te voetballen, kreeg hij in september vorig jaar, op zijn verjaardag, opnieuw slecht nieuws te horen. “Hopelijk vindt er iemand iets wat mijn leven kan redden. Ze proberen mij nu zo lang mogelijk in leven te houden”, zei hij destijds.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat de contractverlenging in januari niet naar buiten kwam, was een bewuste keuze. "We wilden daar bewust niet mee uitpakken", vertelt woordvoerder Louis-Philippe Depondt tegenover Het Nieuwsblad. "Miguel heeft het DNA van Cercle in zich en staat symbool voor onze ‘Never Give Up’-gedachte. Cercle zit in zijn hart en hij in het onze. Miguel verdient dit contract en we willen absoluut niet de indruk wekken dat we dit doen uit medelijden of om hiermee het nieuws en goedkope publiciteit te halen. We leven met hem mee en zijn hier op Cercle allemaal blij dat hij zich weer beter voelt en in ons midden vertoeft."

Van Damme, die eind mei met zijn vrouw Kyana hun eerste dochtertje verwacht, lijkt sinds november vorig jaar uitbehandeld. De voetbalwereld stak hem een hart onder de riem met persoonlijke videoboodschappen nadat hij samen met zijn echtgenote de aftrap verrichtte van de Brugse derby tegen Club Brugge. Ook Thibaut Courtois liet zich van zijn beste kant zien. De doelman van Real Madrid schonk zijn collega voor de kerstdagen van 2019 een gesigneerd wedstrijdshirt van Real.