De Boer: ‘Iedereen gaat over zijn eigen lichaam, maar ik zou het stimuleren’

Donderdag, 20 mei 2021 om 16:45 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:50

Frank de Boer zou het toejuichen als de spelers van het Nederlands elftal voorafgaand aan het EK worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Vorige maand liet de KNVB al weten voorstander te zijn van 'vaccinatievoorrang' voor de internationals, maar drie weken voor de start van het toernooi is het nog altijd onduidelijk of de spelers inderdaad een vaccin kunnen krijgen.

"Iedereen heeft het recht zelf te beslissen over wat hij wel of niet in zijn lichaam laat spuiten", erkent De Boer in gesprek met Voetbal International. "Ik zou het stimuleren, dat wel. Onze bondarts pleit ervoor dat alle EK-teams gevaccineerd zouden kunnen worden. Dat zou ideaal zijn. Maar het ligt gevoelig en we weten allemaal dat er bijwerkingen kunnen zijn."

Het is echter lastig om een geschikt moment te vinden om de spelers te vaccineren. ""Voor spelers die met hun clubs nog volop bezig zijn, is dat lastig. Die clubs willen hun spelers niet kwijt doordat die een paar dagen hoge koorts of zoiets hebben. We zouden sowieso willen dat alle stafleden gevaccineerd worden. Zodat wij in elk geval geen besmettingsbron zijn."

Het demissionaire kabinet besloot vorige maand om Nederlandse olympische atleten voorrang te geven in het vaccinatieproces. In eerste instantie zouden ze pas in de zomer aan de beurt zijn. Ze worden ingeënt met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Het EK begint op 11 juni; Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op 13 juni tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.