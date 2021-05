Van Egmond haalt uit naar Gözübüyük: ‘Hij verkondigt onzin, niet voor het eerst’

Donderdag, 20 mei 2021 om 15:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:02

Dick van Egmond, de coördinator scheidsrechterszaken bij de KNVB, ontkent dat Serdar Gözübüyük is gestraft voor recente kritiek aan het adres van de voetbalbond. De arbiter beklaagde zich zaterdag in het Algemeen Dagblad over het in zijn ogen lage aantal wedstrijden waarvoor hij wordt aangesteld in de Eredivisie. Naar verluidt was Gözübüyük in beeld om de finale van de play-offs tussen Feyenoord en FC Utrecht te fluiten, maar donderdagmiddag werd duidelijk dat Dennis Higler voor die wedstrijd is gekozen.

Opvallend genoeg wordt Higler wel geassisteerd door Joost van Zuilen en Johan Balder, doorgaans de vaste assistenten van Gözübüyük. "Het klopt dat zij vaak een team vormen met Gözübüyük. Maar die zaken moet je volledig los van elkaar zien", aldus Van Egmond in gesprek met het Algemeen Dagblad. Van een straf is dan ook geen sprake, zegt de scheidsrechtersbaas. "Dat ontken ik zeker, ja. Gözübüyük is nooit aangesteld voor die wedstrijd. En hij wordt ook niet aangesteld voor die wedstrijd. Van een straf is geen sprake."

Woensdagavond suggereerde Hugo Borst in de uitzending van ESPN dat Gözübüyük wordt bestraft door de KNVB. De bond zou van plan zijn geweest om hem de finale van de play-offs te laten fluiten, al is dat nooit bevestigd. "Dat heb ik ook voorbij horen komen, maar dat is dus pertinent niet waar", benadrukt Van Egmond. "Kennelijk heeft Gözübüyük die verhalen zelf rondgestrooid naar bepaalde mensen. Ik zou niet weten wie anders. Maar daar klopt dus niets van. Hij verkondigt onzin, en niet voor het eerst."

Van Egmond doelt met zijn laatste uitspraak op het interview dat Gözübüyük vorige week gaf. Daarin beklaagde hij zich over de 'cultuur van eerlijk willen verdelen' die in zijn ogen heerst in Zeist. Mede daardoor floot hij dit seizoen maar achttien wedstrijden, denkt hij. "Gözübüyük gaf in dat artikel aan dat hij, in vergelijking met zijn collega’s’, veel minder wedstrijden krijgt toebedeeld van ons. Als hij zich zou beroepen op feiten, weet hij dat daar helemaal niets, maar dan ook niets van klopt."

Er zijn dit seizoen echter wel acht scheidsrechters die meer Eredivisie-wedstrijden floten dan Gözübüyük, te weten Jeroen Manschot (19), Jochem Kamphuis (20), Björn Kuipers (20), Pol van Boekel (21), Higler (22), Danny Makkelie (23), Allard Lindhout (23) en Bas Nijhuis (24). Desondanks is Van Egmond erg geïrriteerd door de uitlatingen van Gözübüyük. "Gözübüyük doet voortdurend zijn best om onzin te verkondigen aan allerlei mensen. En dat zorgt voor ergernis. Als hij dan toch onzin verkondigt, moet hij dat intern doen. Direct, tegen mij. En niet via de media. Is niet zo netjes, lijkt me."